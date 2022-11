Beppe Cuc candidato unico alla presidenza dell’Associazione Valdostana Maestri Sci

E' scaduto martedì, alle ore 12, il termine per presentare le candidature per il rinnovo degli organi statutari dell’Associazione/Collegio regionale dei maestri di sci. Beppe Cuc, attuale presidente, è candidato unico alla presidenza. Paolo Broglio ha ripresentato domanda per rappresentare l’Associazione Valdostana Maestri Sci all’interno del Collegio Nazionale (Colnaz), mentre Alessandro Chamois e Monica Meynet sono candidati per i due posti del Collegio sindacale dei revisori dei conti.



Le elezioni per il quadriennio 2023/2026 sono inserite all’interno dell’assemblea generale ordinaria, convocata per venerdì 2 dicembre, alle ore 17, al teatro Splendor di Aosta . Diversi i punti all’ordine del giorno; oltre al rinnovo delle cariche, i maestri di sci saranno chiamati ad approvare il bilancio preventivo 2023, dopo la relazione del presidente circa l’attività svolta e quella del presidente del Collegio sindacale sul bilancio preventivo. Chiusura dedicata come sempre alle premiazioni dei maestri di sci con 30 anni di servizio e alla consegna dei diplomi ai neo maestri di sci alpino e di snowboard.