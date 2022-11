È morto Roberto Maroni

Maroni era stato anche governatore lombardo e ministro dell'Interno e del Welfare. l cordoglio del ministro della Difesa Crosetto: "Un amico e una persona perbene".

E' morto Roberto Maroni, 67 anni, ex segretario leghista, governatore lombardo e ministro dell'Interno e del Welfare. E' quanto si apprende dagli amici e dal partito. Maroni lottava da tempo contro una grave malattia.

Sposato, due figli, laureato in giurisprudenza, avvocato, e' stato responsabile dell' ufficio legale della sede italiana di una multinazionale statunitense. Tifoso del Milan, Maroni aveva anche la passione per la musica e suonava il sassofono in una ''band''.

Considerato il braccio destro di Bossi e il numero due della Lega, Maroni ha fatto parte della Lega Lombarda fin dalla sua fondazione. E' stato segretario provinciale della Lega a Varese. Nel 1990 e' eletto consigliere comunale a Varese ed e' poi entrato nel consiglio nazionale della Lega lombarda. E' diventato deputato per la prima volta nelle politiche del 1992, con quasi trentamila voti di preferenza nella circoscrizione Como-Sondrio-Varese.