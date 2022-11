Nuovo passo avanti del progetto per la scuola in Senegal

A fine 2021 è partito il progetto di costruzione di una scuola a ciclo completo e di carattere umanistico a Louly Benteignè, nel comune di Sandiara, all’interno della regione di Thies in Senegal. La scuola “Manuela”, in progettazione su una superficie di oltre 11.000 m2 di proprietà dei Missionari Oblati, prevede di accogliere circa 1.600 allievi.

Sono state avviate, attraverso i Missionari Oblati di Maria Immacolata - Delegazione del Senegal, le procedure per l’individuazione dell’impresa che procederà, a partire dall’inizio del mese di dicembre prossimo, i lavori di realizzazione della scuola; - al bando di gara hanno risposto 7 delle 8 imprese invitate e sono in corso le valutazioni tecnico- economiche per individuare la migliore offerta.

Il

Tali operazioni si concluderanno nella prossima settimana e successivamente sarà sottoscritto il contratto con l’impresa che risulterà affidataria della gara. Sarà nostra cura continuare ad aggiornarvi sullo stato di fatto delle attività avviate.

Dall’inizio di dicembre prossimo (indicativamente dal 8 dicembre) l’Associazione sarà presente sulla Piattaforma For Funding di Intesa San Paolo con il progetto di realizzazione della scuola. Attraverso tale piattaforma sarà possibile effettuare donazioni per sostenere il progetto stesso e garantire il raggiungimento della somma necessaria ad assicurare l’attivazione della sezione della scuola materna già a settembre 2023.

Con una informativa successiva saranno rese note le modalità di accesso alla Piattaforma e tutte le informazioni per effettuare le donazioni.

PRE SAPERNE DI PIU'