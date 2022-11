ÉVANGILE DE DIMANCHE: AUJOURD'HUI, TU SERAS AVEC MOI DANS LE PARADIS

AUJOURD'HUI, TU SERAS AVEC MOI DANS LE PARADIS.

La parole qui va nous guider en cette solennité du Christ Roi de l'univers est la promesse que Jésus fait au bon larron crucifié avec lui. "Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis". Cette parole nous remplit d'espérance. Pourquoi Jésus ne dit pas que le bon larron sera avec lui dans le paradis après trois jours, mais dit qu'il sera avec lui aujourd'hui?

Quelle est la nature de la royauté du Christ par rapport aux autres rois de ce monde?,



1. LA GLOIRE ET LA CROIX.

Jésus, "le roi de gloire, le vaillant des combats"(Ps23,8), révèle sa royauté d'une manière claire, lors de sa passion. Il disait déjà dans sa prédication avant la passion: "Je suis le bon Pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis"(Jn10,12).

Il disait aux juifs: "Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes (Jn12,32). Sa royauté est en lutte incessante contre l'empire du mal ou le Prince de ce monde. Il dit à ses apôtres angoissés: "C'est maintenant le jugement de ce monde; maintenant le Prince va être jeté dehors"(Jn12,31). À Pilate qui est sceptique, répond: "Tu le dis, je suis Roi. Mon royaume n'est pas de ce monde"(Jn18,37). Il établit ainsi la distinction entre les rois de ce monde avides du pouvoir et son identité royale qui vient d'en haut pour affranchir les hommes de la tyrannie.



Dans l'Évangile du jour, les mots qui dominent sont les titres messianiques du Christ à savoir, "le roi", " le Messie de Dieu", "l'Élu". Les chefs, les soldats, la foule et l'un des malfaiteurs condamné avec lui tournaient en dérision Jésus en se moquant de lui en criant:"Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même". Jésus refuse de faire le spectacle. Il n'oppose aucune résistance à ceux qui lui arrachent la barbe.



Pilate fait l'inscription qui atteste que Jésus est Roi. "Celui-ci est le roi des juif". L'un des malfaiteurs embrasse la foi à cet instant même, avec cette profession de foi:"Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume". La gloire de Jésus se manifeste sur la croix.



2. AUJOURD'HUI, AVEC MOI, TU SERAS DANS LE PARADIS.

L'aujourd'hui de Dieu, le maintenant, transcende le temps chrinologique et l'espace géographique. Dans la lettre de saint Augustin à Dardano, intitulée "La présence de Dieu", il commente ce verset en disant:

"Le Christ en tant que Dieu est omniprésent sans être conditionné par le temps et l'espace. Il est la puissance et la sagesse du Père et gouverne avec bienveillance l'univers entier. Il pénètre partout par sa pureté et rien d'impur se trouve en lui. Partout où puisse se trouver le paradis, il est là avec tous ses bienheureux".



Le bon larron, saisit le Kairos, le temps de grâce sur la croix et obtient la justification, car comme le dit saint Jean, "à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu".

Les héritiers de son royaume ceux qui harmonisent la contemplation de la vérité (otium) et les exigences de la charité (negotium), selon la terminologie de saint Augustin (Cité de Dieu, XIX, 19) en répandant le parfum de paix, de justice et de joie. Même les pécheurs qui se convertissent à la dernière minute comme ce bon larron, sont admis au banquet de l'Agneau immolé, aujourd'hui.



3. LE CHRIST EST NOTRE PAIX.

La lettre de saint Paul aux colossiens dit clairement que Jésus n'est pas seulement le roi des juifs car,"il est l'image du Dieu invisible, le premier né avant toute créature, la tête du corps, c'est-à-dire l'Église, celui qui a fait la paix par le sang de sa croix".

La royauté du Christ sur le plan humain est paradoxale.



3.1 Les rois de ce monde promettent la paix au peuple, en leur faisant la guerre. Ils font peur aux citoyens dans un contexte de dictature, en se comportant comme des divinités effrayantes. On ne les approche pas, on ne les touche pas, car ils sont entourés par des gardes-corps armées jusqu'aux dents.

Mais le Roi des rois se laisse touché par la foule. Les malades trouvent en lui la guérison et les morts ressussitent à la vie.

3.2 Les rois de ce monde vivent dans des palais somptueux et se battent pour y rester, mais le Grand Roi au-dessus de tous les dieux "n'a pas où reposer sa tête".



3.3 La justice des rois de la terre quelque fois est corrompue, car ils mettent sur la croix des innocents tandis que les malfaiteurs puissants sont proclamés de petits saints comme dans "Les animaux malades de la peste "des Fables de la Fontaine. Dans la logique de la juridiction mondaine, "selon que vous êtes forts ou faible, le jugement de la cours vous rendra blancs ou noir".

Jésus par contre est l'Agneau de Dieu qui porte sur lui les culpabilités du monde.

Saint Paul synthétise la mission du Rédempteur en ces paroles pénétrantes:"En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés". Par le sang de sa croix, le Christ réconcilie l'univers entier. Le Christ est notre paix.

4. AVEC LUI NOUS RÉGNERONS

Cette fête nous comble d'espérance. Saint Paul écrit: "Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons". La royauté de Jésus ne suprime pas la souffrance, mais nous sauve dans la souffrance.

Exposons humblement nos misères, nos blessures, au Roi des rois. Jésus écoute, Jésus lave nos souillures, Jésus guérit.

Que ce cri du bon larron soit le nôtre à chaque instant de notre vie:

"Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume, amen"!



Bonne fête du Christ Roi de l'univers.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera