Saison Culturelle Littérature 2022/2023: Scrivere al femminile,

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione propone, venerdì 18 novembre 2022, alle ore 20.30, al teatro Splendor di Aosta, per la sezione Littérature della Saison Culturelle 2022/2023, una serata di confronto, moderata da Nora Demarchi, con tre autrici della narrativa italiana in uscita nel 2022 con tre nuovi romanzi che parlano di donne, di amicizia e di luoghi tipicamente italiani: Tea Ranno, Sara Rattaro e Alessandra Selmi.

Tea Ranno, siciliana, vive a Roma dal 1995 dove si occupa di diritto e letteratura. Ha esordito con Cenere (Edizione e/o), finalista ai premi Calvino e Berto e vincitore del premio Chianti. Ha pubblicato i romanzi In una lingua che non so più dire (Edizione e/o 2007) e con Mondadori La sposa vermiglia (2012), vincitore del premio Rea, Viola Fòscari (2014), L’amurusanza (2019) e Terramarina (2020) che ha vinto il premio Città di Erice. Con il suo ultimo libro Gioia mia Tea Ranno ci regala un altro viaggio, in terra siciliana, terra “d’amurusanza”, in un posto meraviglioso in cui le pietre perse si trasformano in castelli, i ricordi si riparano con ago, filo e gentilezza e le amicizie femminili salvano la vita. La storia di Luisa Russo, della sua “castidda” in cima a una collina che guarda l’Etna da un lato e il mare dall’altro, di quella masseria e del ristorante che la protagonista ha aperto con le sue amiche, del suo malore, che nasconde segreti sopiti.

Sara Rattaro nasce a Genova nel 1975 e nel 2009 completa il suo primo romanzo Sulla sedia sbagliata (Mauro Morellini editore), seguito nel 2012 da Un uso qualunque di te (Giunti Editore) che vende 20.000 copie in una settimana e viene tradotto in 9 lingue. Pubblica numerosi romanzi, con ottimo gradimento nel pubblico: Non volare via (Garzanti 2013) che entra immediatamente nelle classifiche permanendovi per molte settimane vincendo il Premio letterario Città di Rieti, Niente è come te (Garzanti 2015), Splendi più che puoi e L’Amore Addosso (Sperling&Kupfer). I suoi ultimi romanzi nel 2022 sono Il cuore di tutto e il sequel di Un uso qualunque di te. Debutta nella narrativa per ragazzi nel 2018 con Il cacciatore di sogni e vi si dedica con diversi romanzi. Docente presso l’Università degli studi di Genova, Sara dirige la scuola di scrittura Fabbrica delle storie insieme a Mauro Morellini a Milano.

Alessandra Selmi, scrittrice, editor italiana, è titolare dell’agenzia letteraria Lorem Ipsum. Insegna Scrittura editoriale nell’ambito dei master dell’Università Cattolica di Milano. Dalla sua esperienza sono nati i libri: E così vuoi lavorare nell’editoria. I dolori di un giovane editor (Editrice Bibliografica, 2014) e Come pubblicare un giallo senza ammazzare l’editore (Editrice Bibliografica 2016). La terza (e ultima) vita di Aiace Pardon è il suo primo romanzo, edito da Baldini e Castoldi nel 2015, cui sono seguiti Le origini del potere. La saga di Giulio II, il papa guerriero (2020) e Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi (2022) entrambi pubblicati da Nord. Con Al di qua del fiume ci porta alla fine dell’800, sulle sponde del fiume Adda dove nasce grazie all’ambizioso progetto della famiglia Crespi, il villaggio operaio, oggi patrimonio mondiale dell’Unesco: cinquant’anni di storia italiana, in un racconto appassionato che intreccia i destini di imprenditori visionari e famiglie operaie, speranze, drammi, amori in un emozionante affresco storico.

Inoltre è stato organizzato un corso intensivo di scrittura creativa con Sara Rattaro, sabato 19 novembre 2022, alle ore 10, presso la Sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta. Un corso intensivo dedicato all’arte del racconto: come creare una storia, come lavorare sui personaggi, quali dettagli raccontare: scrivere un racconto o un romanzo significa entrare in un mondo nuovo, stimolare i ricordi di chi lo leggerà, lasciarsi trascinare da emozioni intense e dettagli realistici. Il corso è gratuito e avrà una durata di circa 2 ore. Per partecipare inviare una mail a saison@regione.vda.it.