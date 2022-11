Almanach de lundi 14 novembre saint Josaphat sainte Sidonie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 14 novembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

partecipazione all'incontro di formazione del clero

Curia vescovile - ore 15.00

riunione per la Casa della carità

Vescovado - ore 17.00

Udienze

Martedì 15 novembre

Roma - ore 10.00-16.00

Riunione del Consiglio affari giuridici della CEI

Mercoledì 16 novembre

Roma - ore 9.30-16.00

Riunione del Consiglio episcopale permanente della CEI

Giovedì 17 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 18 novembre

Aosta, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto - ore 10.00

Benedizione del mercato coperto "Campagna Amica" promosso da Coldiretti

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 19 novembre

Seminario - ore 9.00-13.00

Riunione del Collegio dei Consultori

Chiesa parrocchiale di Antagnod - ore 17.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco

Domenica 20 novembre

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 10.30

S. Cresime

Cattedrale ore 18.30

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 21 - venerdì 22 novembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese

Sabato 26 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint Martin - ore 21.00

Partecipazione al concerto di Santa Cecilia della Banda municipale di Aosta

Domenica 27 novembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 28 novembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

Ritiro del clero

Biblioteca diocesana - ore 15.00

Riunione del gruppo di lavoro "San Bernardo 2023"

Martedì 29 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Asilo Mgr Jourdain - ire 18.30

Consiglio di Amministrazione

Mercoledì 30 novembre

Casa di Riposo J.B. Festaz - mattino

S. Messa e visita agli ospiti

Vescovado - pomeriggio

Udienze

La Chiesa celebra San Giosafat Kuncewycz Vescovo e martire

Nasce a Wolodymyr in Volynia (Ucraina) nel 1580 e viene ricordato come il simbolo di una Russia ferita dalle lotte tra ortodossi e uniati. La diocesi di Polock si trovava in Rutenia, regione che dalla Russia era passata in parte sotto il dominio del Re di Polonia, Sigismondo III. La fede dei Polacchi era quella cattolica romana; in Rutenia invece, come nel resto della Russia, i fedeli aderivano alla Chiesa greco-ortodossa. Si tentò allora un'unione della Chiesa greca con quella latina. Si mantennero cioè i riti e i sacerdoti ortodossi, ma si ristabilì la comunione con Roma. Questa Chiesa, detta «uniate», incontrò l'approvazione del Re di Polonia e del Papa Clemente VIII. Gli ortodossi, però, accusavano di tradimento gli uniati, che non erano ben accetti nemmeno dai cattolici di rito latino. Giovanni Kuncevitz, che prese il nome di Giosafat, fu il grande difensore della Chiesa uniate. A vent'anni era entrato tra i monaci basiliani. Monaco, priore, abate e finalmente arcivescovo di Polock, intraprese una riforma dei costumi monastici della regione rutena, migliorando così la Chiesa uniate. Ma a causa del suo operato nel 1623 un gruppo di ortodossi lo assalì e lo uccise a colpi di spada e di moschetto.

“La guerra non devasta solo il presente, ma anche l’avvenire di una società. Ho letto che dall’inizio dell’aggressione all’Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal Paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego! La guerra non può essere qualcosa di inevitabile: non dobbiamo abituarci alla guerra! Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. Perché, se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l’umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia”. (Papa Francesco)