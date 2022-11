“La FattorMia di Snowit” Quando un progetto sostenibile diventa un impegno concreto

Snowit è la prima azienda italiana che si occupa di digitalizzare il mondo dello sport invernale e della montagna, mediante una piattaforma in grado di offrire al cliente una rete di servizi integrati: dall’acquisto dello skipass al noleggio dell’attrezzatura e prenotazione delle lezioni di sci o snowboard, fino alla scelta dell’hotel sulle piste e altre esperienze come cene in baita e ciaspolate. Grazie alla Snowitcard, una ski card compatibile con tutte le principali località sciistiche, la vacanza si organizza comodamente da casa con un click.

Snowit connette tutte le piccole e grandi aziende delle località di montagna e rende fruibili i loro servizi sulla piattaforma, portando un grande valore aggiunto al turismo e allo sport invernale.

Corona questa visione globale l’attenzione per l’ambiente montano, con il desiderio di supportare e valorizzare concretamente il territorio locale. Ambizione che trova un partner naturale in FattorMia, startup innovativa, che propone progetti di sostenibilità ambientale scommettendo su un serio impegno capace di generare valore sociale culturale e ambientale sul territorio nazionale e nelle comunità locali.

Nasce così “La FattorMia di Snowit”, un progetto che promuove una collaborazione virtuosa lungo tutto l’arco alpino, grazie al quale la sostenibilità diventa un’esperienza da vivere. “Siamo fieri di questa collaborazione – racconta Maria Sanvito, direttore di FattorMia – un esempio tangibile che incarna i valori di cui FattorMia si fa portavoce. La necessità di implicarsi in prima persona per tutelare l’ambiente, la bellezza paesaggistica e le tradizioni del nostro paese”.

Aggiunge Riccardo Maggioni, co-founder di Snowit: “Abbiamo creato la più grande community di amanti degli sport invernali e della montagna, che su Snowit trova soluzioni smart a portata di click, ma, come sanno i nostri utenti, vivere la montagna significa prima di tutto rispettarla e preservarla ed è per questo che abbiamo accettato con grande entusiasmo la proposta di dare il via alla “FattorMia di Snowit”. Siamo certi che il nostro pubblico apprezzerà questa iniziativa!”

Snowit scende in campo, grazie alla sua FattorMia, investendo nella cura del territorio montano, nella tutela della biodiversità locale e nel rispetto dei cicli naturali: dalle mele valdostane alle mucche e capre che vivono nel cuore delle Dolomiti, passando per i filari di vino nel viterbese.

La dinamica è semplice. Snowit si impegna a devolvere al progetto FattorMia parte del transato sulla piattaforma, coinvolgendo tutti i suoi utenti nell’impegno per la cura del territorio montano. Così facendo sarà possibile vedere crescere, nella pagina web “La FattorMia di Snowit”, il numero di piante e animali di cui Snowit si prende cura.

Un impegno sostenibile da vivere e gustare. Per tutti gli utenti Snowit sarà possibile, infatti, visitare le piante e animali nelle realtà agricole dove vivono e ricevere, presentando la Snowitcard, uno sconto dedicato sul primo acquisto di prodotti.