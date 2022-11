L'addio al finanziere Lenadro Battaglia

Lo piangono la famiglia, i colleghi, gli amici, il comitato caccia e tutta la comunità di Morgex.

Leandro, finanziere del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves, con la passione della caccia, era uscito il 6 novembre per andare a caccia e non è più rientrato. Il corpo senza vita nei pressi della testa d'Arpy, sopra Morgex, in Valle d'Aosta.

A dare l'allarme, intorno alle 18.15, sono stati i familiari della vittima, preoccupati dal suo mancato rientro. Alle ricerche, coordinate dai Vigili del fuoco, hanno partecipato i carabinieri, i forestali, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza.