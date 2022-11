Un nuovo punto vendita diretto per MD in provincia di Aosta

Inizia con slancio il novembre di MD: il discount terzo per fatturato in Italia è pronto ad accogliere i suoi clienti nel nuovo punto vendita che apre oggi a Saint Christophe (AO). Un’importante inaugurazione che consente all’insegna della buona spesa di rafforzare la propria presenza nella provincia e di proporsi come centro propulsivo della comunità, grazie all’apertura in un immobile di proprietà, oggetto di una rilevante opera di investimento e di valorizzazione del territorio.

Avvenuto alla presenza del Vice Sindaco Corrado Giachino, dell’Assessore all’ambiente, al commercio e all’artigianato Giulia Gerbore e del Parroco di Saint Christophe Don Elio Vittaz, il taglio del nastro conclude un percorso durato cinque mesi. Gli abitanti del centro in provincia di Aosta avranno da oggi modo di conoscere il moderno format di MD, pensato per favorire un’esperienza d’acquisto completa e appagante, e la sua proposta di spesa attenta al bilanciamento migliore tra qualità e costo.

Nelle sei corsie disposte su una pianta rettangolare di 1.846 m2 complessivi, una particolare attenzione è riservata all’alimentare che occupa la maggior parte della superficie espositiva e che si articola nel reparto servito di gastronomia e in quelli self-service di ortofrutta, del banco salumi e formaggi, della panetteria e della macelleria.

I clienti potranno apprezzare la linea Lettere dall’Italia®, tra i fiori all’occhiello di MD, che raccoglie le eccellenze della tradizione gastronomica italiana e che sta riscuotendo un notevole successo anche grazie a un assortimento in continua espansione.

Assortimento che a Saint Christophe è caratterizzato da una selezione di specialità locali che vanno dalla fontina D.O.P. alla mocetta, dal salame cacciatore valdostano ai sanguinacci di barbabietole "Lo Boudin", un grande classico della tradizione regionale.

Il primo store della cittadina (il secondo in tutta la Valle d’Aosta) è collocato all’interno di una zona di shopping semicentrale e riveste un ruolo importante in termini occupazionali. Sono ben 17 i neoassunti dall’età media di 31 anni pronti ad accogliere i clienti che sceglieranno MD. Per favorire l’accesso negli orari di apertura (tutti i giorni, dalle 8:00 alle 21:00) è a disposizione un ampio parcheggio scoperto da 105 posti auto.