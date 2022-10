L’ Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta-Institut d’Histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste, in occasione del centenario della Marcia su Roma del 28 ottobre 1922, organizza venerdì 28 ottobre 2022 l’incontro Marcia su Roma e dintorni. Tra letteratura e storia, alle ore 17.30 presso il Salone Ducale dell’Hôtel de Ville, in piazza Émile Chanoux, n. 1 ad Aosta.