A Gressoney scarica di sassi investe comitiva escursionisti

AGGIORNAMENTO

E' ancora in corso l'intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Gressoney, sotto il rifugio Gabiet, per il recupero di una comitiva di escursionisti italiani coinvolta da una scarica di sassi. L' incidente intorno alle ore 12:30, a quota 2000 mt. La scarica è stata provocata probabilmente dal passaggio di alcuni stambecchi. Quatto dei 12 escursionisti coinvolti vengono elisoccorsi e portati in ospedale per accertamenti e per le cure del caso; 2 con politrauma e 2 con contusioni non gravi. Gli altri, illesi, rientreranno a valle senza necessità di intervento sanitario. Vvf volontari e Carabinieri li raggiungeranno lungo il percorso e li accompagneranno a destinazione.

Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo del Corpo Forestale Valdostano, stazione di Gaby, per verificare le condizioni di sicurezza della zona e del sentiero.

IL FATTO

Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco sta intervendo, con Soccorso Alpino, Corpo Forestale e 118 nel comune di Gressoney La Trinité, in prossimità della località Gabiet, prestare soccorso ad una comitiva di 9 persone , sul sentiero 7A, è stata colpita da una scarica di sassi.

Per tre di loro è stato richiesto l'impiego dell'elicottero della protezione civile. Gli altri saranno raggiunti da una squadra VVF di Gressoney La Trinité e accompagnati a Staffal.