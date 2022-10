Quart: Viabilità e parcheggi le priorità nel centro storico

Il Municipio è stato il teatro del primo di tre incontri con la popolazione proposti dall'Amministrazione comunale. L'appuntamento, che avviene ormai con cadenza annuale, è l'occasione per gli Amministratori per illustrare l'attività svolta nell'anno trascorso e soprattutto per raccogliere spunti e richieste da parte della popolazione.

“Nel primo incontro svoltosi a Villefranche – spiega il sindaco, Fabrizio Bertholin - si è parlato principalmente di viabilità e parcheggi nel borgo e di sicurezza stradale nel tratto di SS26 che lambisce il centro abitato ad est del capoluogo, dove è intenzione del Comune realizzare in futuro un marciapiede a servizio delle abitazioni e migliorare la viabilità interna nella zona di via Mont-Emilius”.

Più in generale i cittadini hanno suggerito agli amministratori comunali di considerare un possibile futuro sviluppo della zona della dismessa stazione ferroviaria.

FESTA DEGLI ANZIANI - ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI 25 OTTOBRE