Ivrea: Il sindaco invita ad accendere i riscaldamenti dopo il 29 ottobre

Gentili cittadini,

in considerazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

del regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;

del DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile; della situazione climatica attualmente ancora favorevole;

Vi invito a posticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento al 29 ottobre p.v. e, in caso si renda necessaria l’accensione, a non superare la temperatura di 19° come da indicazioni legislative (DM n. 383 del 06.10.2022).

Anche questo può essere un tassello ulteriore per un quadro di risparmio energetico non indifferente nella fase che stiamo attraversando oggi e rafforza l'attenzione dell'Amministrazione per la tutela e la qualità dell'aria respirata. Perché gli impianti termici a uso civile costituiscono una rilevante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici.

Certi della vostra attenzione e confidando nella vostra sensibilità anche per le tematiche ambientali, vi ringrazio e saluto cordialmente.