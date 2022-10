Covid-19, emergenza di tutta la comunità e di tutto il territorio

Ieri in neo consigliere regionale della Lega, Digo Lucianaz ha detto, tra l'altro, che la pandemia Covid è un'invenzione. Secca la replica dei Sindaci che con una nota ribadiscono: "La negazione dell’esistenza di un’emergenza Covid-19 rappresenta la negazione della sofferenza che ha coinvolto tutta la comunità valdostana e dell’impegno di tutti coloro – operatori sanitari, protezione civile, volontari - che in prima persona sono stati coinvolti nella lotta alla pandemia".

Fin dalle prime fasi dell’emergenza Covid-19 i Sindaci sono stati in prima linea nel supportare i cittadini in difficoltà: le famiglie divise, i Comuni in zona rossa, le attività chiuse, le chiamate di emergenza ad ogni ora sono fatti innegabili, immagini ed emozioni che resteranno a lungo impresse nei cuori e nella mente di tutti.

Nell’incertezza della situazione, i Sindaci, gli Amministratori e il personale degli Enti Locali hanno rappresentato ancora una volta il punto di riferimento per la popolazione, mettendosi ancora di più al servizio dei cittadini e proseguendo con l’impegno nel portare avanti l’azione amministrativa per garantire il funzionamento dei servizi.

Per questo, alla luce di quanto avvenuto ieri, il Consiglio Permanente degli Enti Locali esprime ancora una volta la vicinanza a tutta la comunità e, in particolare, a tutti coloro che in questi due anni sono stati toccati dal dolore e dalla sofferenza di una pandemia che è sotto gli occhi di tutti, una sfida non ancora conclusa che dobbiamo continuare ad affrontare con consapevolezza, unità di intenti e senso di solidarietà.