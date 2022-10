UN NUOVO MEDICO DI FAMIGLIA PRENDERA’ SERVIZIO NELLA VALLE DEL G.S. BERNARDO

L’Azienda USL informa che a far data dal 02 novembre 2022 un nuovo medico di

assistenza primaria (medico di famiglia) prenderà servizio nel Distretto n. 2 ambito territoriale 1 (Valle del Gran San Bernardo).

Il medico riceverà presso il Consultorio di VARINEY nel Comune di Gignod in questi orari:



LUNEDI’ ore 15.00 – 18.00

MARTEDI’ ore 09.00 – 12.00

MERCOLEDI’ ore 09.00 – 12.00

GIOVEDI’ ore 15.00 – 18.00

VENERDI’ ore 09.00-12.00



Gli assistiti residenti in questo ambito territoriale, ancora sprovvisti di medico dal 19 settembre u.s., saranno temporaneamente assegnati a quello nuovo, al fine di garantire la continuità dell’assistenza primaria e tenuto conto del limite del massimale dei medici giàoperanti.

Con l’ingresso del nuovo medico, verrà sospesa l’attività dell’ambulatorio ad accesso diretto a Variney.