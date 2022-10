Adunanza del Consiglio regionale

L'Aula sarà chiamata ad accettare le dimissioni rassegnate da Nicoletta Spelgatti dalla carica di Consigliere regionale, a seguito della sua elezione al Senato della Repubblica, procedendo poi alla convalida dell'elezione e al giuramento del nuovo Consigliere Diego Lucianaz, primo dei candidati non eletti della lista Lega Salvini Vallée d'Aoste, e a modificare l'assetto della quinta Commissione "Servizi sociali".

L'Assemblea esaminerà poi il disegno di legge che contiene disposizioni urgenti sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale, individuando un'indennità sanitaria temporanea per il triennio 2022-2024 per il personale della dirigenza medica e per quello infermieristico con contratto a tempo pieno e indeterminato, di cui è relatore il Consigliere Claudio Restano.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva delle diciotto interrogazioni, tre sono del gruppo Forza Italia: istituzione di una unità di lavoro per individuare azioni volte alla riduzione dei consumi elettrici e termici; installazioni di impianti fotovoltaici in Valle; trasferimento della proprietà di un immobile dal Comune di Roisan all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato dieci interrogazioni: tempistiche per l'operatività della società in house di gestione del Servizio idrico integrato; bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti regionali; gestione degli interventi effettuati sulla rete sentieristica del territorio regionale; azioni di divulgazione delle misure incentivanti di cui agli "Accordi di foresta" previste dal decreto Semplificazioni per lo sviluppo di sinergie nel settore forestale; spostamento del maneggio comunale nell'area di Vallée d'Aoste Structure; penali e premi calcolati nel 2021 nei confronti di Trenitalia sulla base dei criteri di puntualità e affidabilità di cui al contratto di servizio stipulato con la Regione; soppressione del numero delle carrozze del treno regionale del mattino che collega la bassa Valle ad Aosta; creazione di nuovi invasi su aree naturali per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico; ricognizione da parte dell'USL dei farmaci e delle prestazioni riconosciute efficaci per la cura della sindrome fibromialgica; dati sul fenomeno dell'Hikikomori (ritiro sociale, auto-esclusione dal mondo esterno) in Valle.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato un'interrogazione per avere informazioni sulla presenza di lupi in val d'Ayas.

Sono quattro le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: carenza di collaboratori scolastici presso alcune istituzioni scolastiche; notizie sul Centro regionale per l'istruzione degli adulti; definizione delle modalità autorizzative delle discariche di rifiuti speciali; spese complessive per l'ampliamento del presidio ospedaliero e tavolo di confronto con il Comune di Aosta sulla compatibilità e realizzabilità dell'opera.

Delle ventisei interpellanze depositate, quattro sono del gruppo Forza Italia: riapertura e gestione della struttura sportiva Palaindoor di Aosta; riapertura dell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans e azioni di comunicazione per incrementare i visitatori; direttive a Trenitalia per potenziare il numero di carrozze nelle ore di punta; procedimenti autorizzativi per la costruzione di impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà diciassette le interpellanze: stato di attuazione della clausola valutativa della legge regionale 19/2021 in materia di equo compenso per i professionisti; organismi regionali che non hanno completato l'adeguamento al Codice del Terzo settore; istituzione di una zona franca in Valle d'Aosta; prezzo della Fontina per valorizzare la qualità del prodotto; partecipazione della Regione al salone tourismA di Firenze dedicato all'archeologia e al turismo culturale; strategie e strumenti per destagionalizzare i flussi turistici in Valle; quantificazione delle risorse economiche e umane a sostegno del progetto Aosta Capitale della Cultura 2025; indicazioni per individuare le figure direttoriali delle società partecipate dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 11/2022; avvio in alcune scuole valdostane, a titolo sperimentale e volontario, di un insegnamento immersivo in lingua francese; impatti ambientali sul territorio del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Aosta/Ivrea; proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di contributi di cui alla legge regionale n. 21/2022 in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e investimenti delle imprese; attività di controllo del corso dei torrenti per prevenire le esondazioni; attivazione delle cure palliative domiciliari a pazienti oncologici; motivi della rinuncia da parte della Regione delle risorse stanziate dallo Stato per favorire l'inclusione delle persone con disabilità; pubblicazione del bando di sostegno alla locazione per il 2022; qualità del servizio di somministrazione dei pasti nelle strutture ospedaliere Parini e Beauregard; interventi a sostegno dei casi di morosità di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica a seguito dell'aumento dei costi delle utenze.

Sono due le interpellanze proposte dal gruppo Pour l'Autonomie: programmazione dei concorsi per posti dirigenziali vacanti o in supplenza nell'Amministrazione regionale; presenza di pastura negli alpeggi per evitare eventuali "desarpe" anticipate.

Tre sono invece le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: raggiungimento degli obiettivi dell'attuale Piano energetico ambientale regionale e notizie sul nuovo PEAR; risultanze dell'audit interno all'USL e modalità di assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa in scadenza; correttivi per fronteggiare le carenze della sanità territoriale e informazioni sull'attività delle unità di continuità assistenziale.

Il Consiglio discuterà anche nove mozioni, di cui tre del gruppo Forza Italia per impegnare il Governo a: predisporre un concorso o una selezione per l'assunzione di assistenti sociali regionali; attivare presso la pubblica amministrazione un numero adeguato di tirocini extracurriculari finalizzati all'inserimento lavorativo; definire un modello strategico di approccio alla disabilità che recepisca le buone pratiche delle regioni più virtuose.

Quattro mozioni sono proposte dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: attuazione della legge regionale 19/2021 in materia di equo compenso dei professionisti; presenza al Marché au Fort di uno spazio espositivo del Parco naturale del Mont Avic; création d'une "Maison de la mémoire valdôtaine"; stipula della convenzione di adesione al progetto "Disability Card" da parte delle amministrazioni locali valdostane.

Una mozione è stata presentata dal gruppo Pour l'Autonomie per chiedere l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza di contributi a favore di pazienti oncologici per l'acquisto di parrucche, mentre una mozione del gruppo Progetto Civico Progressista è volta a istituire un tavolo di lavoro per la modifica della legge regionale 14/2008 sulla disabilità.

Infine, l'Assemblea tratterà una risoluzione dei gruppi Lega VdA e FI per il rispetto degli obiettivi in materia di turismo, commercio e beni culturali previsti nel DEFR 2022-2024.

L'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda).