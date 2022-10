Presentazione al pubblico della programmazione della Saison Culturelle 2022/2023

La presentazione si articolerà secondo una formula innovativa che prevede, dopo la consueta illustrazione del calendario, di offrire a tutti i presenti la possibilità di immergersi fin da subito nello spettacolo dal vivo con la rappresentazione Gelsomina Dreams, che inizierà appena conclusa la presentazione, dove in scena si mescoleranno teatrodanza, musica dal vivo e circo contemporaneo, ovvero tutte le arti dello spettacolo dal vivo che si ritroveranno durante la stagione 2022/2023.

Gelsomina Dreams, dichiarato omaggio al genio di Federico Fellini, è un viaggio onirico in bilico tra danza, poesia, musica e circo, a partire e da immagini ispirate al mondo dei sogni del grande regista e ad alcuni dei suoi film.

Sulla scena gli artisti della Compagnia blucinQue ci trasportano in un mondo sospeso nel tempo, in un ‘ambientazione che allude a un set cinematografico dismesso e di felliniana memoria. Lo spettatore viene così condotto per mano in una dimensione più profonda, inconscia, a tratti spiazzante. Una reinterpretazione contemporanea e personale del sogno di una Gelsomina visionaria, portatrice di un sentire cangiante e in continua evoluzione.

L’ingresso in sala è previsto dalle ore 17,00 alle 18,00. A seguire l’ingresso sarà possibile solo in galleria. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La Saison Culturelle 2022/2023 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino