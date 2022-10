La Festa delle mele ad Antey festeggia la 20^ edizione con un annullo filatelico (copia 1)

Antey-Saint-Andrè. Salire in questo borgo dal fascino d’un tempo è un modo di avvicinarsi alla pace, al contatto incontaminato con la natura, quel contatto che sempre più spesso cerchiamo in questi anni difficili e, diciamocelo, senza prospettive certe.

Tornare alla natura appare evidente in borghi incantati come Antey, che può festeggiare in questi giorni la 20^ edizione della “Festa delle Mele in Valle d’Aosta”, magnificando un prodotto che fa di questa terra un giardino incantato, in un contesto paesaggistico prezioso ed unico.

Una regione favorita dalla splendida posizione dei frutteti che creano un vero e proprio tappeto che produce, baciate dal sole, le Renette (che portano insito il nome di “Regina”) e le Golden Delicious (che ricordano la preziosità dell’oro), le due spese più diffuse su questo territorio e note ai consumatori di tutta la Penisola.

Le proprietà organolettiche di queste due varietà troveranno spazio ad Antey dove è previsto un ricco programma nella “due giorni” di questa splendida località della Valtournenche. Un canovaccio che comprenderà anche un bellissimo annullo filatelico.

Da anni ormai l’Associazione Culturale “Le vieux Pommier”, il cui nome evoca inequivocabilmente l’antico albero dai pomi succosi, si occupa di organizzare l’evento filatelico ormai diventato un appuntamento per tutti gli appassionati.

Il timbro figurato illustra il logo della Festa, con la marmotta, la mela e lo sfondo del Monte Cervino che racchiudono in un quadro d’insieme accattivante ed unico, l’immagine dell’evento. La sacralità della montagna, la fauna protetta e il dono della terra che si perpetua nella produzione delle mele.

Il servizio sarà effettuato da Poste Italiane, a cura dell’Ufficio di Aosta Ribitel – sportello filatelico con una propria postazione presso lo spazio allestito nella frazione Bourg dalle ore 10,00 alle ore 16,00 del 9 ottobre 2022. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 9 ottobre sarà disponibile sempre presso l’Ufficio di Aosta Renè Ribitel 1 a partire dal 10 ottobre e per i sessanta giorni successivi all’evento. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

In occasione di questo bellissimo evento abbiamo incontrato l’Assessore al Turismo e Commercio Denise Noussan che ha risposto ad alcune domande. Assessore, Antey torna a dipingersi con i colori dell’autunno incipiente e del giallo delle mele. Per voi una festa che si rinnova da 20 anni. Sensazioni?

“Dal punto di vista umano, sicuramente è una manifestazione ricca di sensazioni positive: la magia della festa, l’incontro di persone provenienti da ogni parte d’Italia e d’oltralpe, la musica tradizionale che allieta il weekend dedicato al frutto dell’autunno. La partecipazione dei nostri gemellati Francesi con le loro ostriche e Calabresi con i loro prodotti tipici, i nostri produttori di artigianato tipico e prodotti del territorio, per non parlare delle frittelle di mele e lo spazio e del parco giochi dedicato ai bambini e al divertimento con il toro meccanico, palloncini, scuola e spettacoli di magia, trucca-bimbi e molto altro. Dal punto di vista organizzativo, è una responsabilità dettata dalla sempre più accurata ricerca dell’analisi dei dettagli, per poter festeggiare questo importante traguardato della ventesima edizione”.

La pandemia aveva “oscurato” tante belle iniziative in tutta la Penisola. Possiamo parlare di rinascita nonostante le tante incognite nel futuro immediato?

“La pandemia ha portato molti cambiamenti, sia per quanto riguarda l’interazione umana, sia per l’organizzazione di eventi. Possiamo sicuramente dire che, nonostante le varie restrizioni, in questi anni abbiamo comunque continuato a organizzare, seppur in maniera ridotta, vari appuntamenti culturali e turistici. Le scorse edizioni di Mele Vallée hanno subito un notevole taglio e cambiamento: nel 2020 abbiamo potuto organizzare solamente un mercato di mele e prodotti KM0, lo scorso anno abbiamo introdotto nuovamente l’artigianato di tradizione seppur in maniera ridotta e il pranzo, che solitamente veniva proposto presso il padiglione dell’area sportiva, è stato spostato all’interno della manifestazione sotto forma di Street food, soluzione adottata anche quest’anno, sempre per motivi organizzativi. Speriamo di poterci essere lasciati alle spalle questo lungo e triste periodo e che la stagione invernale sia altrettanto proficua come quella estiva appena trascorsa. Per piccole amministrazioni come la vostra organizzare un evento di questa valenza può apparire particolarmente impegnativo”.

Su quanti volontari potete contare?

“I volontari sono una risorsa fondamentale per la buona riuscita di ogni manifestazione ed evento. Dobbiamo comunque ricordarci che, a livello comunale, il lavoro più impegnativo lo eseguono i vari uffici, i quali devono affrontare la burocrazia e le varie pratiche necessarie al raggiungimento in sicurezza delle massime aspettative. E soprattutto agli operai, che addobbano e si occupano della cura del paese”.

Chiudiamo con l’annullo filatelico, che pone un sigillo storico con la preziosa collaborazione di Poste Italiane che ormai ogni anno si affianca alla vostra Festa. Che messaggio potremo spedire da Antey con una delle tante cartoline predisposte per l’occasione ed annullate?

“Un invito a venire a scoprire il nostro magnifico comune, ricco di colori d’autunno, adatto a famiglie d’estate, e caloroso d’inverno. Siamo pronti ad accogliervi. Ad Antey è tutto pronto, non resta che risalire la valle a gustare amicizia, accoglienza ed i frutti di una natura ancora generosa. Una natura che dobbiamo preservare per l’oggi ma soprattutto per il domani affinché anche le giovani generazioni possano viverne l’essenza”.

La Cartolina