ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE SILENCE DE DIEU N'EST PAS INDIFFÉRENCE

Dieu par le prophète Habacuc, dit: "Le juste vivra par sa fidélité". Saint Paul recommande à son disciple Timothée d'être un témoin courageux de la foi. Les disciples du Christ font cette prière de demande: Seigneur, augmente en nous la foi. Est-ce que nous avons vraiment une foi petite comme un grain de moutarde? Comment réagissons-nous en face du silence de Dieu?

1. LE SILENCE DE DIEU EST UN APPEL À LA CONFIANCE.

Dieu dit au prophète Habacuc:"Si la vision paraît tarder, attends-la: elle viendra certainement, sans retard". Cette parole nous invite à attendre l'action grandiose de Dieu dans l'espérance. Dieu est fidèle en ses promesses.

Le prophète Habacuc représente dans un premier temps la situation de l'homme désespéré, croupi dans la solitude où tous les horizons de ses espoirs, opportunités, capacités et possibilités sont fermés. Dieu semble être éloigné, indifférent au cri du malheureux et le ciel lui est muet.

Cette condition qui révèle une limite entre Dieu et le "non-être-Dieu" de l'homme, nous concerne tous. Combien de fois avons-nous fait l'expérience du malheur où vraiment nous nous sentons seul, rejetés sans aucune consolation? Combien de fois nous nous sommes rendus compte de l'inefficacité et inutilité de la prière, la nausée de l'avoir, du pouvoir, du savoir dans leur inefficacité à répondre aux vraies questions de la vie? Dans ces situations que nous pouvons appelées "la nuit de l'être" ou le vertige de la finitude, l'homme est vraiment seul.

Ce qu'il a été et ce qu'il est ne compte plus. Il y a dans cette situation deux attitudes: la rébellion comme l'athéisme, ou la confiance en Dieu jusqu'au bout. Mais Dieu a son temps fixé pour intervenir.

2. LA RÉBELLION DE L'HOMME.

A côté de cette expérience individuelle du néant dans le grand silence de Dieu, vient la rébellion face aux injustices sociales, économiques, politiques où les impies prospèrent alors que le juste subit la persécution (Ps.91). Certains peuvent se dire dans leur découragement: Seigneur à quoi sert de te prier si tu n'entends pas nos supplications? "Combien de temps vais-je t'appeler au secours, et tu ne m'entends pas, crier contre la violence, et tu ne délivres pas! Devant moi pillage et violence; dispute et discorde se déchainent."

La prophétie d'Habacuc est d'actualité. Le monde actuel est plus que jamais marqué par la cupidité, la haine, la culture de la violence, l'alimentation de la guerre. La vertu et la vérité sont crucifiées au calvaire de l'ignorance, de l'arrogance et de l'intolérance. Les sans abris et sans pains augmentent d'une manière effroyable et les riches qui asservissent le peuple se comptent sur le bout des doigts comme au temps du règne corrompu de Joachim. Et Dieu semble absent. Pourquoi laisse-t-il le mal triompher?

La réponse est dans la seconde partie de la prophétie de Habacuc. Dieu dans son amour infini est patient. Il aime tout homme et veut notre conversion. Les saisons de Dieu ne sont pas les nôtres. Lui qui est maître des événements, mettra fin au mal quand l'heure sera venue. En attendant, il nous demande de rester fidèle et de ne pas suivre le chemin des impies dont leurs projets seront comme la paille que le vent disperse. "Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité".

3. LE COURAGE DU CHRÉTIEN DANS LES TEMPS OBSCURS.

La seconde lecture nous invite à rendre témoignage de notre foi, dans toutes les circonstances. À chaque instant, nous sommes appelés à raviver le don gratuit de Dieu, ce don de foi qui est en nous depuis notre baptême. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de pondération.

Être chrétien jusqu'au bout n'est pas le fruit de notre bonne volonté, de nos aptitudes physiques, spirituelles, intellectuelles, de nos capacités de créativités et d'imagination. Tout cela est utile sans être nécessaire.

Seule la foi vécue dans l'amour est fondamentale.

Jésus en répondant à ses disciples qui lui demandent d'augmenter en eux la foi, leur fait cette ironie:"Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici: Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi". En d'autres paroles, Jésus veut leur dire qu'il faut d'abord demander ce don de foi au lieu d'augmenter ce qu'ils n'ont pas.

Est-ce que nos multiples occupations dans l'Église, la conception raffinée du projet pastorale, suffisent-elles pour confirmer que nous avons la foi?Est-ce que ma place dans l'Église est-elle une preuve que j'ai la foi? Jésus nous donne une leçon d'humilité et d'austérité:"Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes de simples serviteurs: nous n'avons fait que notre devoir".

Nous ne serions pas loin du Royaume si nous pouvions accomplir au moins notre devoir dans la charité. Ce qui plaît à Dieu n'est pas dans l'ordre de la quantité qui crée souvent la dissipation, la dispersion, l'orgueil. C'est plutôt l'assimilation à l'Unique Nécessaire, Jésus-Christ notre Seigneur.



4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA FOI.



Devant la peur de rendre témoignage de ton amour avec courage dans le monde hostile à ton Évangile,

Seigneur augmente en nous la foi.

Devant la tentation de l'argent, du succès, du pouvoir, de la science qui peuvent nous exposer à l'oubli de Dieu,

Seigneur augmente en nous la foi.

Afin d'accomplir notre tâche dans la fidélité à notre vocation, dans la liberté d'esprit, dans la charité et dans l'humilité,

Seigneur augmente en nous la foi.

Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur, amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera