Charvensod: Investiti oltre 60 mln sviluppo digitale

Si è tenuto giovedì 29 settembre 2022 il Consiglio comunale di Charvensod, presieduto da Jordy Bollon. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 23 giugno e le comunicazioni del Sindaco Ronny Borbey, l’Assemblea ha esaminato e approvato la variazione n.4 al bilancio pluriennale 2022/24 applicando la quota di avanzo disponibile per 60.000 euro: di questi, 40.000 euro verranno investiti per la manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale, 15.000 euro per gli espropri e 5.000 euro per la manutenzione straordinaria delle reti fognarie.

Come comunicato dal Sindaco Ronny Borbey, entrate maggiori si sono avute grazie a trasferimenti statali o regionali, oltre a spostamenti di capitolo. In particolare, un totale di circa 61.000 euro sono fondi a valere sul PNRR per servizi e cittadinanza digitale, che serviranno a migliorare il sito istituzionale del Comune e ad implementare la digitalizzazione dell’amministrazione, mentre circa 128.000 euro sono legati alla convenzione con Cellnex per il posizionamento dell’antenna e verranno investiti per il rifacimento della copertura del tetto del Municipio.

Maggiori entrate rispetto al previsto si sono avute con la tassa di soggiorno – “un buon segnale per il turismo”, ha commentato il vicesindaco Laurent Chuc – per un totale di 5.000 euro, di cui 2.000 verranno affidati all’associazione di promozione turistica Charvensod Experience per partecipare ad un bando di progetto.

Come illustrato dall’assessore ai Lavori pubblici Aurelio Lucianaz, dalla Regione sono stati trasferiti 125.000 euro per opere minori di pubblica utilità, che verranno investiti per la realizzazione dei marciapiedi tra la chiesa parrocchiale e la scuola del Capoluogo, mentre dal GSE sono giunti circa 135.000 euro per il completamento dei lavori di riqualificazione del plesso della scuola primaria di Plan-Félinaz.

Infine, l’assessore alle manutenzioni Luca Jacquemet ha comunicato che 30.000 euro verranno utilizzati per l’acquisto di un nuovo veicolo per la Polizia Locale, in sostituzione di quello attualmente in uso ormai datato.

Dopo il Consiglio comunale si sono tenute le premiazioni del contest fotografico “La mia Becca”. Il primo premio – un volo in mongolfiera – è andato a Walter Lombardo; al secondo posto (un buono da spendere presso Technosport) Annunziato Marino, mentre terzo (un buono da spendere presso la libreria À La Page) si è classificato Salvatore Galvano.