Sarre celebra i suoi “giovani di un tempo” con la 28ª Fête des Jeunes d’Antan

Domenica 23 novembre, Sarre ha rinnovato una tradizione ormai consolidata: la 28ª edizione della “Fête des Jeunes d’Antan”, giornata dedicata ai cittadini sarolèn che hanno raggiunto i 70 anni e oltre. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha visto una partecipazione calorosa e sentita, confermando l’importanza di momenti che uniscono memoria e socialità.

La giornata si è aperta con la Santa Messa, momento di raccoglimento molto seguito dai partecipanti, seguita dal pranzo conviviale presso il ristorante Étoile du Nord. Tra risate, ricordi condivisi e strette di mano, i presenti hanno potuto assaporare non solo i piatti della tradizione, ma soprattutto il valore della comunità sarolèn.

Il pomeriggio ha visto protagonista la musica di Carlo Benvenuto, che ha intrattenuto i partecipanti con brani amati da tutti, trasformando la sala in un luogo di allegria e condivisione.

L’amministrazione comunale, vicina e attenta ai propri cittadini, ha voluto rendere omaggio ai “più giovani di una volta”, premiando tra gli altri Diano Paolo e Rossi Teresa, insieme a Brunazzetto Lino, Ducret Valentino, Martinet Guido, Comé Ugo, Gaberand Pierina, Marsura Stella, Cua Carolina Teresa e Grange Maria Francesca.

Un ringraziamento particolare va al neo Assessore alla Comunicazione, Fabrizio Junod, che, alla sua prima apparizione ufficiale in occasione di un evento così sentito, ha dimostrato attenzione e vicinanza verso tutti i partecipanti, sottolineando quanto la cura dei legami tra amministrazione e cittadini sia un valore imprescindibile per la vita del Comune.

La giornata si è chiusa tra sorrisi e strette di mano, lasciando un segno di calore e partecipazione. Ancora una volta, la “Fête des Jeunes d’Antan” ha confermato la sua capacità di celebrare la memoria, rafforzare il senso di comunità e valorizzare il patrimonio umano di Sarre.