In cosa consiste l’allenamento calisthenics e come può esserci utile per migliorare la forma fisica

Oggi vedremo insieme cosa è l'allenamento calisthenics, scoprendo tutte le sue caratteristiche e i suoi benefici.

In cosa consiste questo tipo di allenamento?

Sostanzialmente si tratta di una disciplina basata sul corpo libero , per allenarsi e migliorare le prestazioni fisiche del nostro corpo. Si utilizza il proprio peso corporeo per far lavorare i gruppi muscolari, senza ricorrere a bilancieri e manubri.

Si tratta di una tipologia di allenamento che può risultare difficile inizialmente, ma che nel tempo riserva tantissime soddisfazioni e grandi risultati.

Gli esercizi di calisthenics sviluppano notevolmente la forza e la flessibilità, aumentano la produzione di acido lattico e migliorano la resistenza.

I vantaggi del calisthenics

Vediamo insieme tutti i benefici di questa disciplina.

Migliora la salute e l'aspetto : come qualsiasi tipo di allenamento, il calisthenics ci aiuta a restare in forma, garantendoci delle prestazioni sportive notevoli e una forma fisica sorprendente. Ovviamente ciò dipende molto dall'impegno, dalla costanza e dalla dieta dell'individuo.

: come qualsiasi tipo di allenamento, il calisthenics ci aiuta a restare in forma, garantendoci delle prestazioni sportive notevoli e una forma fisica sorprendente. Ovviamente ciò dipende molto dall'impegno, dalla costanza e dalla dieta dell'individuo. Accessibile a tutti : a meno che non abbiate delle patologie specifiche per la quale è sconsigliato questo tipo di allenamento (consultate il vostro medico), potete iniziare in qualsiasi momento questo percorso sportivo. Infatti è possibile praticare la disciplina anche a casa se si dispone degli spazi giusti..

: a meno che non abbiate delle patologie specifiche per la quale è sconsigliato questo tipo di allenamento (consultate il vostro medico), potete iniziare in qualsiasi momento questo percorso sportivo. Infatti è possibile praticare la disciplina anche a casa se si dispone degli spazi giusti.. Potenzia il metabolismo : permette al corpo di migliorare l'estrazione dell'energia racchiusa negli alimenti, per poi distribuirla alle cellule. Importante anche per mantenere un corpo sano e tonico.

: permette al corpo di migliorare l'estrazione dell'energia racchiusa negli alimenti, per poi distribuirla alle cellule. Importante anche per mantenere un corpo sano e tonico. Migliora diverse funzioni motorie : oltre al tonificare la muscolatura rendendoci più agili e forti, questa disciplina ci consente anche di migliorare notevolmente la coordinazione, l'equilibrio del corpo e la sua stabilità. Un miglioramento a 360 gradi.

: oltre al tonificare la muscolatura rendendoci più agili e forti, questa disciplina ci consente anche di migliorare notevolmente la coordinazione, l'equilibrio del corpo e la sua stabilità. Un miglioramento a 360 gradi. Gratificante: essendo piuttosto complessa, risulta essere anche molto più appagante di altre discipline. La soddisfazione nel vedere il proprio corpo cambiare non ha prezzo, davvero una bella sensazione che sprona lo sportivo a lavorare ancora di più.

L'unico svantaggio può essere quello degli infortuni: ascoltate il vostro corpo e non strafate, rispettate i tempi di recupero e non siate troppo duri con voi stessi.

Da dove cominciare

Se state per iniziare la vostra avventura nel mondo del calisthenics, avrete sicuramente bisogno di una guida che vi aiuti a studiare una scheda adatta a voi e che vi dia dei consigli per la corretta esecuzione degli esercizi, in modo da evitare infortuni o allenamenti dannosi.

Sul sito di Umberto Miletto troverete diverse opzioni. Potete farvi seguire sul piano alimentare e ovviamente trovare supporto e consiglio per le vostre sessioni di allenamento.

Sono presenti dei pacchetti di offerte davvero convenienti. Vi consigliamo di affidarvi a degli esperti del settore per imparare le basi della disciplina, in modo da non rendere vani gli sforzi e massimizzare i risultati in tutta sicurezza.

Cosa stai aspettando?

I benefici che offre questa disciplina sono davvero tanti, il calisthenics è un ottima alternativa alla sala pesi che potrà stravolgere il tuo corpo e migliorare la tua salute.

Vi consigliamo di provare questo tipo di allenamento, prestate attenzione alla dieta e vedrete che dopo pochi mesi noterete delle grandi differenze.