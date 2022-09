Marocchino con sette mogli percepisce sette redditi di cittadinanza

Lo hanno definito: Lo sceicco del RDC. Vive a Martina Franca in Puglia, la capitale della Valle d'Itria, del capocollo e del Cavallo Murgese. La vicenda ha dell’inverosimile. E' emersa durante la trasmissione Ti posso offrire un caffè, in onda su Puglia Press TV.

A raccontarla il dott. Antonio Pepe, coordinatore della Puglia dell’Associazione Autonomi e Partite Iva, che l’ha appresa direttamente dalla voce del protagonista. In un bar di Martina Franca, in Puglia, un uomo di nazionalità marocchina si è vantato di percepire ben sette redditi di cittadinanza in quanto, essendo mussulmano, è sposato con sette mogli, ciascuna delle quali ha comunicato un domicilio diverso e percepisce il sussidio.

Naturalmente, oltre alle sette elargizioni da parte dello Stato Italiano, percepisce anche il suo. Complessivamente il reddito ammonterebbe a circa seimila euro al mese, oltre bonus vari (Acqua, Luce ecc.) La notizia è diventata immediatamente virale.

La storia ricorda tanto il film Totò Sceicco del 1950, quando il “Principe” finse di essere il figlio dello sceicco. Dopo settant’anni il remake vede un marocchino fingersi di essere uno sceicco in Italia, riuscendoci alla grande a quanto pare. Il petrolio lo ha trovato a casa nostra. (fonte Puglia Press Info)