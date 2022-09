Crea e ordina i tuoi nuovi mobili su misura online

Investire in un arredamento su misura può rappresentare il primo e più importante passo verso un'abitazione capace di rispecchiare realmente il proprio stile. Un luogo dove ogni elemento è in grado di dialogare alla perfezione con l'ambiente in cui è inserito. Poterlo fare comodamente da casa online, sicuramente costituisce un valore aggiunto, perché tutta la fase di progettazione avviene secondo le proprie esigenze in termini di tempo.

In questo modo è possibile concentrarsi maggiormente sui dettagli che possono fare la differenza, dai decorativi alle maniglie, passando per le differenti possibilità di allestimento degli interni. Nelle prossime righe vedremo insieme nel dettaglio quali sono i vantaggi di questa soluzione, soffermandoci sull'offerta di Mobile Su Misura, shop online che permette di ricevere i propri arredi personalizzati a domicilio.

Vantaggi dell'arredamento personalizzato

Scegliere mobili personalizzati rappresenta sicuramente una buona idea. Chiaramente per raggiungere l'obiettivo desiderato è necessario affidarsi esclusivamente a professionisti del settore. L'arredamento su misura, sotto il profilo della qualità realizzativa, è senza dubbio superiore rispetto a soluzioni standardizzate. Questo perché ad ogni singolo pezzo viene dedicato più tempo e una maggiore cura del dettaglio. Ad ogni modo, il vantaggio primario è dato dal fatto che ogni pezzo sarà capace di adattarsi al proprio stile e alle proprie esigenze di spazio.

Il primo passo da muovere per realizzare un mobilio di questo tipo è quello di prendere le misure nella maniera più precisa possibile, seguendo alcuni accorgimenti. Ad esempio, la rilevazione deve avvenire in più punti, perché non sempre le pareti sono perfettamente dritte. In secondo luogo è fondamentale verificare che il mobile non interferisca con elementi come prese e interruttori, ma anche che l'apertura delle ante, se presenti, non dia fastidio al lampadario.

Oltretutto è importante ricordare che un mobile piccolo può sempre essere montato altrove e spostato all'occorrenza, mentre per un mobile grande è necessario ci sia anche un adeguato spazio di montaggio. Per un risultato il più attendibile possibile, è possibile fare riferimento alle guide del sito web di Mobile Su Misura, dove si troveranno una serie di suggerimenti che permetteranno una rilevazione perfetta.

Prodotti e soluzioni per il tuo mobilio su misura

Sulla piattaforma dell’azienda è possibile realizzare un arredamento su misura dalla A alla Z. Innanzitutto, per supportare la fase della progettazione è possibile lasciarsi ispirare dalle foto che altri clienti hanno lasciato come testimonianza. In secondo luogo l'azienda, per ovviare alla problematica riguardante l’alterazione dei colori sui display di un computer o di uno smartphone, consente di richiedere dei campioni gratuiti per vedere dal vivo il risultato finale.

Sul sito è possibile anche vedere nel dettaglio quali saranno i materiali utilizzati, le certificazioni, i dettagli dei diversi elementi e ottenere informazioni persino sulla ferramenta utilizzata. In questo modo sarà possibile comprendere nel dettaglio come il mobile verrà realizzato. In aggiunta c'è anche una pratica sezione dove sono disponibili le diverse istruzioni di montaggio, con le tabelle delle altezze dei mobili e del numero di ripiani suggerito in base ad esse.

Il cliente ha la possibilità di scegliere ogni singolo elemento dell'abitazione: armadi e guardaroba, librerie, cabine armadio, pensili, basi soggiorno, mobili TV, cassettiere, mobili per cucina, mobili angolari, arredamento per l'ufficio, per i negozi e molto altro ancora. Dal menù a tendina posto sulla sinistra, quindi, si dovrà selezionare una voce. Ad esempio nella sezione Armadi e Guardaroba sarà possibile scegliere armadi da allestire, ma anche progettare con disegno libero, partendo dai semplici montanti verticali del mobile, grazie al pratico configuratore.

Lo stesso discorso è valido anche per i mobili TV, dove sarà possibile scegliere tra diversi mobili con un numero di vani compreso tra 1 e 6, oppure anche in questo caso disegnare il mobilio dei propri sogni quasi da zero, mediante l'utilizzo del configuratore. Maggiore sarà l'attenzione mostrata in fase di rilevazione delle misure e di progettazione, tanto migliore sarà il risultato finale, potendo contare su dei veri professionisti del settore.

Il prezzo del vostro mobile lo vedete subito, trasporto sotto casa compreso.

Un altro vantaggio di acquistare online da Mobile su Misura è poi quello della velocità: il mobile viene prodotto su misura per voi e spedito entro soli 18 giorni lavorativi.

Nessuna lunga attesa o sorprese nei costi finali: tutto chiaro e semplice, sin dall’inizio, per un nuovo modo di concepire l’arredamento su misura, accessibile a tutti e divertente.

Non resta che accedere al configuratore presente sul sito e provare!