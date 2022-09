Abbattimento del 70% dei costi per partecipazione ad Artigiano in Fiera

La Chambre Valdôtaine, su incarico dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Valle d’Aosta, organizza la partecipazione delle imprese valdostane ad AF – Artigiano in Fiera 2022 , appuntamento internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari, in programma a Milano dal 3 all’11 dicembre 2022.

A lato di uno spazio istituzionale Valle d’Aosta in cui saranno promossi l’artigianato di tradizione e l’offerta turistica della regione, sarà allestita un’area collettiva dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporree vendere i propri prodotti.

Per l’occasione la Chambre si farà carico dell’abbattimento del 70% dei costi di partecipazione, comprensivi delle quote di iscrizione, per un massimo di 27imprese in uno spazio espositivo preallestito di massimo 12 metri quadri per ciascuna impresa.

Gli interessati devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione ore 12 di venerdì 30 settembre 2022. L’avviso completo, la domanda di partecipazione e tutti gli allegati sono scaricabili sul sito della Chambre Valdôtaine all’indirizzo www.ao.camcom.it.