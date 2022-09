Nulla osta per il funerale di Monica Gazzola

La notizia della tragica scomparsa della collega Monica Gazzola ci ha lasciato sgomenti. Il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, assieme agli iscritti della Valle d’Aosta, esprime cordoglio e si stringe alla famiglia della collega Monica Gazzola, Coordinatrice Infermieristica, già Presidente dell’ex Collegio IPASVI Aosta e Docente universitaria.

Il segretario regionale Nursing Up Valle d’Aosta, Claudio Delli Carri: “Siamo davvero sgomenti per quello che è accaduto. La notizia della tragica scomparsa di Monica Gazzola ha segnato profondamente i cuori di tutti noi, dei colleghi che lavorano in Valle d’Aosta e che l’hanno conosciuta. Monica Gazzola era una professionista instancabile e preparata, sempre disponibile e con mille progetti che la proiettavano al domani.

Lei è stata una colonna portante e paladina della nostra professione infermieristica, e lo ha dimostrato come presidente del Collegio Ipasvi Aosta, prima che questo diventasse Ordine degli infermieri. Era una donna dinamica, allegra e sincera, e una professionista esemplare. Con lei se ne va una radice della nostra professione infermieristica in Valle d’Aosta e un pezzo di cuore di tutti noi.

Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i suoi famigliari”.

Una dimenticanza che purtroppo è costata la vita a Monica Gazzola, infermiera di 59 anni residente a Fenis, che è stata investita dalla sua stessa auto. Una volta scesa dal veicolo, mentre cercava di riprendere le cose dal bagagliaio, è stata investita, poiché ha dimenticato di mettere il freno a mano.

Per 12 anni ha presieduto l'ordine degli infermieri di Aosta, l'allora collegio Ipasvi. Già caposala in diverse strutture della regione, era tornata a lavorare sul territorio, come infermiera delle cure domiciliari e alla microcomunità di Pontey. Proprio da lì sarebbe dovuta rientrare a casa ieri sera, terminato il turno. Abitava con il compagno a Cors, frazione di Fénis