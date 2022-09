Cordoglio dell’Usl e dell’Assessore Barmasse per la morte dell’infermiera Monica Gazzola

“Abbiamo appreso con sgomento e con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell'infermiera Monica Gazzola, deceduta ieri sera a causa di un incidente”.

I colleghi, il Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo, della prevenzione e della professione ostetrica aziendale (S.I.T.R.A.), la Direzione dell'Area territoriale e del Distretto sanitario, con la Direzione strategica dell'azienda Usl e l'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali hanno manifestato sincera vicinanza alla famiglia e uniti nel ricordo di una persona speciale ed amica.

Monica Gazzola, di 59 annni, è morta ieri sera travolta dall'auto che aveva appena parcheggiato a Fenis, vicino a casa. Il veicolo era stato parcheggiato in pendenza e probabilmente il freno a mano non era inserito correttamente. Pare che la donna si trovasse dietro l’auto per scaricare qualcosa da baule. Sul posto operano i carabinieri di Nus e Chatillon.

Originaria di Sesto San Giovanni (Milano), Monica Gazzola da oltre 30 anni lavorava come infermiera per l'Unità Sanitaria Locale della Regione Valle d’Aosta.