Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Ammiistrazione: ai domiciliari per un dipendente regionale

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta, congiuntamente al personale del Corpo Forestale della VDA in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Aosta, ha eseguito, un’ordinanza di misura cautelare personale e reale emessa dal gip del Tribunale di Aosta, su richiesta dell’Ufficio della Procura Europea, sede di Torino, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione.

L’indagato, destinatario della misura degli arresti presso il domicilio, è un dipendente della Regione Autonoma della Valle d’Aosta con la qualifica di impiegato forestale presso l’Assessorato Agricoltura, nonché titolare di impresa individuale dedita all’allevamento, il quale è sospettato di aver presentato al proprio ufficio (sottoscrivendole anche in ricezione) specifiche richieste di contribuzione in materia di pascoli, indicando falsamente di aver condotto e pascolato un alpeggio sito nella Bassa Valle d’Aosta, negli anni 2020 e 2021, percependo indebitamente contributi pubblici in danno dell’Unione Europea per un ammontare di circa 15mila euro, somme oggetto di misura cautelare reale in via diretta o per equivalente.

Le attività di indagine sono consistite in intercettazioni telefoniche, captazioni ambientali, audizioni di persone informate sui fatti ed acquisizione e analisi di copiosa documentazione. Le esigenze cautelari si basano sul ruolo rivestito dal dipendente pubblico che, inquadrato nel medesimo ufficio che gestisce le pratiche di contribuzione, si trova nella condizione sia di poter inquinare le prove che di reiterare il reato.

Il soggetto arrestato risulta essere anche indagato, senza adozione di specifica misura cautelare, per essersi indebitamente assentato dal proprio posto di lavoro pubblico per 83 ore nei soli mesi di febbraio e marzo 2022. Si tratta della prima misura cautelare personale e reale eseguita in Valle d’Aosta su input della Procura Europea. Il soggetto destinatario di misura cautelare è persona sottoposta alle indagini da ritenersi innocente sino a sentenza definitiva.