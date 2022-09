Sarre: Grande ripartenza con le feste Patronali

"Dopo due anni, eccoci pronti ad accogliervi con numerose eventi". La Pro loco ha presentato così la settimana di festeggiamenti per i santi patroni iniziati ieri, domenica 18 settembre, con la Santa Messa alle 10 nella chiesa di Saint Eustache. Gli ospiti sono stati accolti dopo la santa messa con un aperitivo in attesa della partenza alle 15 di una“promenade” nelle vigne per gustare in compagnia del buon vino e una merenda.

Martedì alle 20 alla “route dei patroni” potremo accompagnare in processione le reliquie deisanti patroni dalla chiesa di Saint Eustache alla chiesa di Saint Maurice.

Alle 21 in occasionedella settimana della mobilità sostenibile ci sarà la proiezione di un docu-film intitolato“Attraverso le Alpi” alla quale seguirà l’incontro con l’autore Ing. Giancarlo Bertalero.

Per spezzare la settimana, proponiamo mercoledì 21 settembre alle 20:30 al pala stazione un torneo di pinnacola e belotte a baraonda con un fantastico premio a sorteggio esclusivamente per i presenti, oltre ai premi per i vincitori.

Giovedì 22 settembre, sarà la Badoche ad intrattenere i presenti con l’inaugurazione dellarotonda con l’opera d’arte “La Badoche De Saint Maurice” in frazione Maillod sulla statalealle 18 e a seguire alle 19 la Santa Messa per la Badoche.

Venerdì 23 settembre alle 22 alla palastazione ci sarà la Rencontre des Couscrits dove siaccoglieranno i coscritti con la musica di “EPORADIO”.Sabato 24 settembre alle 22 alla palastazione ci sarà la serata danzante con l’orchestra “ISUMMER” e il “FOULARD FEST”, dove si premierà il foulard più vecchio.

Per concludere i festeggiamenti, domenica 25 settembre alle 10:30 alla Chiesa di Saint Maurice ci sarà la Santa Messa, a seguire il pranzo del patrono alle 13 alla pala stazione dove potrete gustare un aperitivo con stuzzicherie, asado con contorni e dolce.

Alle 16 nella piazza antistante la chiesa di Saint Maurice ci saranno le “Danses sur place” tenute dalla Badoche. Alle 17 si terrà il pomeriggio danzante alla palastazione per un ultimo ballo.

La Proloco, i coscritti e la Badoche vi aspettano numerosi!