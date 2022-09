Quart: Il sindaco Bertholin e la sua Giunta sperimentano l’accoglienza dei bimbi e tornano a scuola

“Il progetto, finanziato in parte con il bando previsto dal Piano regionale 2021- 2023 degli interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione ed in parte con risorse proprie – precisa il sindaco Fabrizio Bertholin - riguarda l’assistenza pre e post scuola presso le scuole dell’infanzia e primaria del Villair per l’anno scolastico 2022/23”.

Lo scopo del progetto sperimentale è provvedere all'accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio attrezzato e specificamente programmato, che permetta forme d'intrattenimento creativo e di socializzazione e di agevolare le famiglie degli utenti nella gestione del tempo ed in particolare degli impegni quotidiani. “In oltre – aggiunge il sindaco - vogliamo offrire una risposta alla domanda da parte delle famiglie di ampliare e modulare gli orari di apertura della scuola in modo da facilitare la conciliazione con gli orari di lavoro dei genitori, offrendo ai bambini un ambiente sereno e creativo”.

Le tende para sole nel cortile delle elementari

Hanno aderito per ora al progetto circa 40 famiglie per la scuola primaria e 16 famiglie per la scuola dell’infanzia. Al loro rientro i bambini potranno inoltre fruire dei nuovi giochi installati nel mese di giugno a monte della scuola provvisoria. “Oltre a questi – sottolinea Fabrizio Bertholin - l’Amministrazione comunale ha provveduto all’acquisto di tende da sole installate negli spazi gioco delle scuole dell’infanzia e primaria del Villair, per un totale di spesa di circa 40.000 euro”.

Le tende para sole nell'area giochi delle materne