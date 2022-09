In Valle sportello di aiuto alle vittime di violenza e ai cittadini in generale

Negli ultimi anni, a seguito della pandemia e della situazione bellica in Ucraina, la situazione economica delle famiglie ha subito un notevole peggioramento, rendendo evidente la necessità, per il cittadino, di conoscere quali siano le possibilità garantite dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti, in modo da orientarsi in modo efficace, nell’ambito di un sistema complesso.

L’aumento delle difficoltà economiche ha fatto registrare anche un aumento delle violenze sulle donne e ha reso ancora più evidente la disparità della condizione femminile e ha anche messo in luce le difficoltà di numerosi cittadini, duramente colpiti dalla crisi.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Aosta comunica la nascita di uno sportello di aiuto per le persone in difficoltà che sarà attivo, su prenotazione, un giorno a settimana e, telefonicamente, per le urgenze, ogni giorno. L’istituzione di uno Sportello dedicato ai cittadini risponde concretamente alla forte richiesta di informazione e di orientamento di cui necessitano i cittadini. Lo sportello è stato attivato per offrire un servizio, aperto a tutti, di orientamento legale, che fornisca informazioni qualificate sugli adempimenti necessari per:

· Instaurare/resistere a una causa civile

· Affrontare un processo penale

· Strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie (mediazione, mediazione familiare e negoziazione assistita)

· Costi e tempi della giustizia · Difesa d’ufficio (per i procedimenti penali) · Accesso al patrocinio a spese dello Stato Inoltre, attraverso lo Sportello, il cittadino può ricevere le indicazioni sugli avvocati disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato suddivisi per materie trattate.

Ogni settimana due avvocati garantiranno il servizio dal giovedì al mercoledì successivo, per le urgenze collegate a fatti di violenza, mentre per le attività di orientamento, sarà possibile fissare un appuntamento nel pomeriggio di ogni mercoledì, con le seguenti modalità: presso Palazzo di Giustizia in via Ollietti, 1 – 11100 Aosta.

Per le vittime di violenza è possibile contattare sempre lo sportello al numero 3311711092. Per le richieste non connotate da urgenza è possibile chiamare sempre il numero 3311711092 dalle 09.00 alle 13.00

Gli uffici dello Sportello per il Cittadino si trovano al piano rialzato del Palazzo di Giustizia di Aosta e saranno aperti il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 previo appuntamento.