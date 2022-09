A Bard il 'lan party' di Europa Universalis Iv

Incontrarsi in una dato luogo per giocare insieme ai videogiochi e conoscersi dal vivo. Sono quelli che i videogiocatori chiamano i 'lan party'.

Anche in Valle d'Aosta ce ne sarà uno. L'appuntamento è a Bard, dal 16 al 18 settembre. A riunirsi saranno i giocatori provenienti da tutta Italia di Europa Universalis IV, il videogioco strategico a tema storico ideato dalla casa produttrice Paradox Interactive. L'iniziativa è organizzata dalla neo azienda valdostana Horizon Events in collaborazione con l'associazione Forte di Bard. I videogiocatori metteranno alla prova le loro abilità contendendosi il titolo di campione italiano di Europa Universalis IV. Ad arricchire la cerimonia di apertura e la premiazione, venerdì 16 e domenica 18 settembre, non mancheranno le associazioni di rievocazione storica tardo-medievale e di epoca napoleonica con i loro costumi. Le adesioni sono attive sul sito ufficiale dell'evento www.lanpartyfortedibard.com.