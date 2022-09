AL VIA CON LE ASSEMBLEE DEL COMPARTO UNICO FP CGIL, SAVT, CONAPO e FIALP SIVDER

A partire da giovedì 15 settembre ( e fino al 25 settembre) le Organizzazioni sindacali FP CGIL, SAVT , CONAPO e FIALP SIVDER danno il via alle 5 assemblee rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comparto Unico. All’ordine del giorno il Contratto Collettivo Regionale del Lavoro e le elezioni RSI/ RLS.

“Le assemblee saranno l’occasione per ribadire le tematiche, che ormai da tempo portiamo avanti, perché il rinnovo del contratto regionale del lavoro è ormai necessario e non ci possono essere ulteriori tentennamenti o posticipazioni. Abbiamo bisogno di chiamare “a raccolta “ tutte le lavoratrici e i lavoratori del comparto in modo da spiegare nel dettaglio tutte le azioni che abbiamo intenzione di intraprendere. Vogliamo mettere a conoscenza tutte e tutti della situazione. Quindi è necessaria una partecipazione massiccia alle assemblee, dislocate nei punti più strategici della nostra regione”.

Puntualizzano le Organizzazioni Sindacali: ” Un altro argomento che ci sta a cuore riguarda le elezioni delle RSI / RLS , uno dei momenti più elevati della democrazia”. E in conclusione dicono: “Ribadiamo l’importanza di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Comparto alle assemblee. Noi ci siamo, come ci siamo sempre stati e come sempre ci saremo “.



Qui il calendario e i luoghi in cui si svolgeranno le assemblee

Giovedì 15/09

dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

nel Salone Viglino, Piazza Deffeyes 1, Aosta

Lunedì 19/09

dalle ore 09:30 alle ore 12:00 Sala Villa Margherita, Gressoney-Saint-Jean.

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Salone Unité Mont Rose Via Perloz 44, Pont-Saint-Martin

Martedì 20/09

dalle ore 09:30 alle ore 12:00 Salone Manifestazioni Unité des Communes Evançon Via delle Murasses 1/c, Verrès

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Centro Congressi

Via Aurora Vuillerminaz 7, Saint Vincent



Mercoledì 21/09

dalle ore 09:30 alle ore 12:00 Auditorium Unité des Communes G.Combin Fraz. Chez Roncoz 29, Gignod

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Salone Unité Mont Emilius

Località Champeille 8, Quart

Giovedì 22/09

dalle ore 09:30 alle ore 12:00 Salone Comune di Sarre

Loc. Tissoret 39, Sarre

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 c/o Auditorium Comunale, Viale del Convento 8, Morgex