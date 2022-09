ANCHE IN VALLE D’AOSTA E’ DISPONIBILE IL VACCINO ANTICOVID BIVALENTE m-RNA PFIZER

Anche in Valle d’Aosta è disponibile la nuova formulazione bivalente del vaccino anticovid ad m-RNA Pfizer. Lo rende noto l'Usl.

Questo vaccino sarà utilizzato esclusivamente per le dosi di richiamo (terza e quarta dose) nei soggetti i che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario, quindi:

· Per la somministrazione della III dose a tutti i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni che sono ancora in attesa di riceverla

· Per la somministrazione della IV dose a coloro che sono ancora in attesa di riceverla, in base alle raccomandazioni precedenti (soggetti di età superiore ai 60 anni; soggetti di età superiore ai 12 anni immunodepressi o in condizioni di elevata fragilità dovuta a patologie concomitanti/preesistenti), includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza

Le modalità di prenotazione ed accesso alla vaccinazione e gli orari di apertura degli hub vaccinali per il mese di settembre rimangono al momento invariati (prenotazione tramite il portale di Poste Italiane oppure accesso diretto fino ad esaurimento delle dosi disponibili in giornata) secondo la programmazione seguente, che potrà essere incrementata in caso di aumento delle richieste:

- Pollein Grand Place: tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle 20:00

- Donnas poliambulatorio: domenica 18 settembre mattina dalle ore 8:00 alle 14:00