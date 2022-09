Le proposte delle regioni contro il caro bolletta

L'intervento verrà finanziato attraverso il fondo per le emergenze accantonato con l'ultimo assestamento di bilancio.

La Valle d'Aosta, per il 2022, stanzierà 12 milioni di euro contributi straordinari sia per le famiglie che per le attività economiche.

La regione Piemonte chiede stock energetici e prezzi calmierati, sconto in bolletta, facilitazioni per chi realizza impianti per l'autoconsumo e riduzione dell'Iva sul teleriscaldamento.

Si sostiene che le Regioni possono sostenere i progetti per investimenti in rinnovabili ed efficienza energetica attraverso i fondi europei.