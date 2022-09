Fermeture nocturne autoroute a5 entre Aoste et Mont Blanc

Pour permettre des travaux d'entretien programmés, l'autoroute A5 sera fermée entre Aoste et le tunnel du Mont-Blanc pendant quatre nuits, du lundi au vendredi. C'est ce qu'a annoncé la Rav spa dans un communiqué. Les fermetures concernent la chaussée nord, en direction du Mont-Blanc, entre Aoste Ouest, à Saint-Pierre, et Entrèves, à Courmayeur, qui sera fermée lundi et mardi, de 19h30 à 5h30, et mercredi, de 22h à 5h30.

Lundi, la fermeture concernera le tronçon entre Aoste Est et Aoste Ouest, de 19h30 à 4h30; jeudi, le tronçon entre Morgex et Entrèves, de 22h à 5h30.

La chaussée sud, en direction d'Aoste, sera fermée lundi, de 19h30 à 6h, mercredi et jeudi de 22h à 6h entre Entrèves et Aoste ouest. Mardi, la fermeture concernera seulement le tronçon entre Entrèves et Aoste Est, de 19h30 à 6h.