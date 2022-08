Bando per progetti finalizzati al rilancio del turismo montano

Il 30 settembre prossimo scadrà il termine del bando per la presentazione di progetti finalizzati al rilancio del turismo montano italiano, promosso dal Ministero del Turismo e diretto a soggetti privati profit e no profit, in forma singola o aggregata, finalizzati alla promozione dell'offerta turistica aggregata delle aree montane con l'obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica del settore.

Il bando prevede il finanziamento del 100% del valore del progetto fino ad un massimo di 2 milioni di euro di contributo a fondo perduto per ciascun progetto.

I proponenti dovranno preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna (Regione, Comuni, Unités de communes, Office régional du Tourisme).

La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e delle dichiarazioni richiesti, deve essere presentata entro le ore 13 del 30 settembre 2022 sulla piattaforma informatica accessibile tramite SPID che sarà resa disponibile a breve dal Ministero.

L'Avviso è scaricabile al seguente indirizzo: https://www.ministeroturismo.<wbr></wbr>gov.it/wp-content/uploads/<wbr></wbr>2022/07/PSC-Turismo_Avviso-<wbr></wbr>Pubblico-Montagna-Italia_<wbr></wbr>signed_904922.pdf

Le FAQ sono consultabili all’indirizzo https://www.ministeroturismo.<wbr></wbr>gov.it/wp-content/uploads/<wbr></wbr>2022/08/Scheda-n.-52-Avviso-<wbr></wbr>pubblico-Montagna-FAQ_agg.-<wbr></wbr>20220805.pdf