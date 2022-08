A La Salle esce in auto da casa è precipita sulla strada

Nella mattinata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nel comune di La Salle per un incidente statale autonomo. Una donna in auto ha perso il controllo della vettura dopo aver sfondato una staccionata, rovinava sulla strada sottostante. La conducente è stata estratta dal personale VVF e 118 che hanno poi preso in carico la conducente. Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno chiarendo le cause dell'incidente.