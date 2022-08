Batailles de reines: Champillon fa bene a Farouk, Tigresse

È stato un dominio degli allevatori locali, che a Champillon di Doues, per la quarta e penultima eliminatoria estiva delle Batailles de reines hanno vinto i titoli sia in prima, sia in seconda categoria, conquistando in tutto cinque pass per la finalissima dell'arena della Croix-Noire di Aosta di fine ottobre su 12 posti disponibili. In prima categoria ha vinto Claudio Berthod di Doues con la sua "Farouk" (692 chilogrammi, che è risultata anche la bovina più pesante tra le 72 iscritte) che in finale ha avuto la meglio su "Bataillon" (676 chili) di Elmo Chéraz di Doues; terze "Perla" (640) dei fratelli Jordaney di Bionaz e "Lisette" (633) di Aurelio Crétier di Saint-Christophe.





Nel secondo peso ha vinto "Farouk" (549) dei fratelli Abram di Doues su "Battaillon" (575) della stessa stalla; terze due mucche di Renzo Marquis di Verrayes, "Marseille" (565) e "Berleun" (576).

In terza categoria, ha vinto "Tigresse" (526) dei fratelli Dunoyer di Aosta su "Soara" (530) della società Lo Tzanti di Aosta; terze altre due bovine di Doues: "Liun" (508) di Giulio Péaquin e "Drapeau" (528) degli eredi di Albino Cuaz. Il prossimo appuntamento con le Batailles sarà domenica a Gressoney-Saint-Jean, al lago Gover.