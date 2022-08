Elezioni politiche 2022: piattaforma informatica ‘Trasparenza’

La Presidenza della Regione informa che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali, al fine di consentire una efficiente e corretta gestione delle attività relative alle “Elezioni Trasparenti”, con una nota pervenuta oggi, ha segnalato la necessità che, in occasione della presentazione dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni della Camera e del Senato, in Valle d’Aosta tutti i depositanti le candidature consegnino (debitamente compilato anche direttamente in sede di deposito delle candidature stesse) anche il modulo di dichiarazione, reperibile al seguente link: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/Elezioni/<wbr></wbr>Consultazioni_elettorali/<wbr></wbr>Elezioni_politiche/Archivio/<wbr></wbr>Elezioni_politiche_25_<wbr></wbr>settembre_2022/default_i.aspx.