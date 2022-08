Potenziata la presenza dei carabinieri in Valle

Provenienti dalle varie Scuole Allievi Carabinieri dislocate sul territorio nazionale, ove hanno da poco concluso il 140° corso di formazione, intitolato al Carabiniere Alberto La Rocca”, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, rinforzeranno gli organi delle stazioni per garantire la sicurezza dei cittadini e la loro rassicurazione sociale.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha voluto così potenziare i presidi territoriali, che rappresentano il punto di riferimento certo per la collettività e simbolo pulsante della vicinanza dello Stato ai cittadini, non solo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ma anche per garantire prossimità, soccorso e sostegno alle popolazioni, nel solco di quella radicata e riconosciuta capacità di coniugare efficienza operativa e sensibilità umana, che da sempre caratterizza le Stazioni Carabinieri.