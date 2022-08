Nuovi Parroci a Chambave e a La Salle

In data 4 agosto 2022 mons. Vescovo ha accolto le dimissioni da parroco di San Lorenzo in Chambave presentate da don Luciano Perron il 2 agosto 2022. Don Luciano, classe 1925, ordinato sacerdote nel 1950, era parroco di Chambave dal 1967. Le dimissioni saranno effettive dal 4 settembre 2022, giorno in cui don Andrea Marcoz inizierà il suo ministero di parroco di Chambave coadiuvato da don Alessandro Valerioti, quale vicario parrocchiale, entrambi nominati con decreto del 5 agosto 2022. Don Andrea e don Alessandro conserveranno contestualmente i loro precedenti incarichi nelle parrocchie di Châtillon, Pontey, Saint-Denis e Saint-Germain.

In data 4 agosto 2022 mons. Vescovo ha accolto le dimissioni da parroco di San Cassiano in La Salle presentate dal Can. Silvio Perrin (nella foto) il 3 agosto 2022. Don Silvio, classe 1929, ordinato sacerdote nel 1953, era parroco di La Salle dal 1957. Le dimisisoni saranno effettive dal 14 agosto 2022, giorno in cui don Paolo Viganò inizierà il suo ministero di parroco di La Salle, nominato con decreto del 5 agosto 2022. Don Paolo conserverà anche la precedente cura pastorale delle parrocchie di Santa Maria Assunta in Morgex e di Sant'Orso in La Salle/Derby, variando l'incarico da amministratore parrocchiale a parroco.