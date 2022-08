All'UniVdA iscrizione contemporanea a due corsi di studio

La doppia laurea in Italia è finalmente possibile grazie alla Legge 12 aprile 2022 n. 33 che consente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studio. Dal MUR è giunto anche il primo decreto attuativo sui criteri di iscrizione operativi già dall'anno 2022-2023.

Gli studenti e le studentesse potranno iscriversi contemporaneamente:

• a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o masterse si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative;

• a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato diricerca o di specializzazione, o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento omaster e a un corso di specializzazione;

• a un corso di studio universitario e a un corso di studio presso le istituzioni di Alta FormazioneArtistica e Musicale (AFAM).

Per coloro che si iscrivono presso l’Ateneo valdostano, la doppia iscrizione potrà essere a due differenti corsi dell’Università della Valle d’Aosta oppure a un corso dell’Università della Valle d’Aosta e a un corso offerto da un altro ateneo (italiano o estero) o da una Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Per l’anno accademico 2022/2023, la procedura di presentazione delle domande di ammissione, esclusivamente online sul sito www.univda.it, è attiva fino giovedì 8 settembre 2022 (ore 12.00).

Con riguardo agli aspetti legati al diritto allo studio, coloro che si immatricolano a due corsi di laurea potranno scegliere solo una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa per tutto il periodo di contemporanea iscrizione.