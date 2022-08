Alle terme di Saint Vincent una serata per scoprite MAGIC WELLNESS NIGHT

A partire dalle ore 19, nella stupenda SPA delle TERME di Saint Vincent, in collaborazione con “La Via delle Terme”, primo gruppo italiano del wellness che include i centri termali di Genova, Saint Vincent ed il centro SPA Monterosa di Champoluc, organizzano una serata per diffondere la cultura e la conoscenza della Sauna e dei rituali benessere.

Le maestre ed i maestri di Assosauna faranno da guida in un percorso sensoriale attraverso i loro magici rituali, il tutto accompagnato da un “lite buffet” da gustare in accappatoio.

Questo è uno dei primi eventi che AssoSauna terrà in collaborazione con “La via delle terme”, al fine di promuovere e far vivere la SPA in maniere più piacevole e consapevole.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il 339.21.67.167 - 333.68.54.595 oppure info@assosauna.it