Teatri Naturali: spettacoli, passeggiate, degustazioni

Teatri Naturali, progetto di valorizzazione dell’identità di montagna attraverso il teatro e il territorio, va in scena nel comune di Morgex il 20 e il 31 agosto.

Curato dalla compagnia teatrale Palinodie e sostenuto dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, per l’edizione 2022 propone una programmazione che parte dal teatro per intersecare la natura valdostana, il suo paesaggio e il turismo: visite guidate e degustazioni sono il completamento dell’esperienza proposta per creare comunità di ascolto e spazi di condivisione.

Il programma di Teatri Naturali 2022

Sabato 20 agosto 2022

17.00 Spettacolo audioguidato in cuffia La Corrente Verticale Compagnia teatrale Cartocci Sonori

18.30 Conversazione con Clara Pogliani associazione Ci sarà un bel clima e degustazione di prodotti locali

20.00 secondo turno dello spettacolo La Corrente Verticale

La Corrente Verticale è messo in scena dalla Compagnia Cartocci Sonori // Bologna, di Diana Dardi e Pouria Jashn Tirgan, perfomer guida Valentina Alberto, realizzato in collaborazione con Ass. Kaleidoscienza, Wild Routes e Museo della Bora, produzione Associazione 47|04, Festival Invisible Cities edizione 2021.

È una performance teatrale audioguidata che porta gli spettatori e le spettatrici a immergersi in un’esperienza di incontro con la Natura. In uno dei paesaggi naturali più belli d’Italia, incontriamo la Natura che, anche se a volte ce ne dimentichiamo, circonda e attraversa gli spazi urbani che abitiamo. Il vento è il protagonista, la voce narrante e la guida dell’esperienza: correnti, folate di follia e soffi delicati. Gli esseri umani sono chiamati ad ascoltare e a camminare con il vento. Qualcosa da cui sapersi riparare, ma anche un amico fidato.

Logistica: appuntamento in Piazza Principe Tomaso, Morgex. La performance audioguidata in cuffia si svolge in modo itinerante, il pubblico cammina in un percorso pianeggiante e accessibile per la durata di circa 1 ora e trenta, giungendo in conclusione al punto di partenza. Per ragioni tecniche, lo spettacolo si svolge in due turni a numero chiuso, è necessaria la prenotazione.

Mercoledì 31 agosto 2022

16.30 Passeggiata con guida naturalistica e interventi artistici al Belvedere di Arpy . Esperienza gratuita, necessaria prenotazione. In collaborazione con Fondazione Natalino Sapegno, nell'ambito del progetto "Art, Nature, Culture pour tous" (Interreg V-A Alcotra Francia/Italia 2014/2020).

21.00 Spettacolo teatrale auditorium Morgex In capo al Mondo. In viaggio con Walter Bonatti, della Compagnia Teatro Invito // Lecco. A seguire Degustazione di prodotti locali.

In capo al Mondo. In viaggio con Walter Bonatti è uno spettacolo di di Luca Radaelli e Federico Bario con Luca Radaelli, Maurizio Aliffi alla chitarra, immagini Paola Nessi, tecnica Graziano Venturuzzo e Davide Scaccianoce.

All’epoca degli alpinisti pionieri, uno su tutti è rimasto nel cuore di chi ama la montagna: Walter Bonatti. Una vita esemplare, un universo di pensieri. Con In capo al mondo compiremo un viaggio alla scoperta di una personalità di luci e zone d’ombra; un animo umile con il forte desiderio di arrivare più in alto. Il monologo musicato dal vivo ci porta alla scoperta delle grandi imprese dell’alpinista, degli insuccessi e dei dettagli inediti per ricomporne a tutto tondo la straordinaria figura.

Informazioni pratiche

Biglietto intero: 12 euro

Cumulativo famiglia: 10 euro, minimo 3 persone

Info e prenotazioni: 340 7609368

info@palinodie.it

Tutti gli eventi si svolgono in luoghi accessibili. Consultare l’organizzazione per esigenze specifiche.

Lo spettacolo La Corrente Verticale si svolge en plein air e ha una disponibilità limitata di posti, per questo motivo la prenotazione è obbligatoria.

Lo spettacolo In capo al mondo si svolge all’Auditorium di Morgex. Prenotazione consigliata.