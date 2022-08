Codacons 'I disservizi nella sanità valdostana non hanno fine'

Innumerevoli le segnalazioni che ci sono pervenute in sede associativa in merito alla mancata consegna da parte della ditta Santex di Milano alle famiglie con disabilità accentuata e bisognosi di ausili per incontinenti. Le consegne previste trimestralmente si sono interrotte con la consegna di Agosto 2022.

"Abbiamo riscontrato - precisa il Codacons - una carenza di materiale da parte della società appaltante il servizio e non si ha una data certa della consegna".

"La mancata consegna per oltre quaranta giorni alla scadenza prevista della consegna comporta una spesa di oltre € 50 che per certe fasce di reddito sono difficilmente sostenibili".Codacons VdA chiede all'USL "di agire nei confronti della ditta inadempiente e se il caso sostituirla e sanzionarla".