Nuova colata sulla strada regionale di Bionaz

La situazione del torrente Baudier ad Oyace alle ore 14 aveva permesso come ha riferito l’assessore Carlo Marzi, di far defluire le auto rimaste ferme tra monte e valle della frana, poi la strada è stata richiusa per poter operare nello sgombero dei detriti.

Operai e tecnici erano al lavoro per permettere il transito nelle giornate di sabato e domenica e per lavorare su fasce orarie la prossima settimana a sensi unici alternati ma c'è appena stata un'altra importante colata con i temporali del pomeriggio.

Il sistema di monitoraggio che avevamo attivato ha funzionato, attivando il rosso dei semafori collegati al sistema, chiudendo di fatto immediatamente la strada al transito.

A metà pomeriggio un'altra colata, ancora più grande delle precedenti. PER SAPERNE DI PIU

Maltempo: in arrivo piogge e temporali al Nord

Attesi temporali localmente intensi. Allerta gialla in 4 regioni



Infiltrazioni di aria fredda in quota, provenienti dal nord Atlantico, determineranno tra oggi e domani spiccata instabilità atmosferica. Rovesci e temporali sparsi interesseranno in generale i settori alpini e, in particolare nella giornata di domani, anche le aree pianeggianti ad essi adiacenti, con fenomeni che, considerate le temperature elevate raggiunte in questi giorni, localmente potranno essere anche particolarmente intensi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 5 agosto, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 6 agosto, allerta gialla in Trentino Alto Adige, Veneto e su alcuni settori di Piemonte e Toscana.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.