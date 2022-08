Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani

Come per il passato, anche per l’anno in corso si intende destinare una quota del Fondo Unico Giustizia alla realizzazione di campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio.

In particolare, per il 2022, sono finalizzati ai medesimi obiettivi 2 milioni di euro del Fondo Unico Giustizia; i contributi, destinati a tutti i Comuni Capoluogo di provincia, si compongono di una quota fissa, identica per tutti i Comuni, pari a 15.000,00 euro, e di una quota variabile commisurata alla popolazione anziana residente compresa tra 15.449,47 euro e 71.587,40 euro alla data del 1° gennaio 2020, in base ai dati ISTAT per Aosta tale quota è di 834 euro.

Per accedere ai contributi, le Amministrazioni interessate devono produrre apposita istanza alla Prefettura competente entro il prossimo 30 settembre.