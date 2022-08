ufficialmente aperte le iscrizioni alla seconda edizione dell’IGA Beer Challenge, il concorso promosso dal progetto “IGA - Quando la Birra incontra l’Uva” e dedicato alle Italian Grape Ale, le produzioni brassicole caratterizzate dalla presenza dell’uva tra i propri ingredienti. Dopo il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso anno e contraddistinta dalla partecipazione di oltre 120 produzioni, l’obiettivo è consolidare un’iniziativa che vuole valorizzare il movimento birrario italiano e il suo stile più rappresentativo.

Le birre iscritte saranno valutate alla cieca da un panel di giudici internazionali, che si ritroveranno sabato 22 ottobre presso la sede dell’Associazione Piazza dei Mestieri di Torino. La direzione tecnica delle sessioni di assaggi sarà affidata ad Andrea Camaschella, mentre Presidente di giuria sarà Alessandra Agrestini. Per ognuna delle quattro categorie previste dal concorso sarà definito un podio ed eventuali menzioni speciali. Le birre che avranno ottenuto un riconoscimento saranno protagoniste della cerimonia di premiazione, che si terrà mercoledì 16 novembre nell’ambito del SIMEI di Milano.

Il regolamento ed il modulo d’iscrizione sono disponibili all’indirizzo https://www.italiangrapeale.<wbr></wbr>org/il-concorso

Il concorso IGA Beer Challenge è il cuore, il motore del progetto “IGA - Quando la Birra incontra l’Uva”. Un’iniziativa ambiziosa che nasce con l’intento di promuovere il Made in Italy attraverso le eccellenze di uno stile birrario in grado di raccontare il territorio nel bicchiere, attingendo ad un patrimonio unico di vitigni che sono già protagonisti nel panorama internazionale, attraverso la realizzazione di una piattaforma che comprende la mappatura sempre aggiornata delle IGA e delle realtà che le producono, un vero e proprio progetto editoriale volto a far conoscere, sia agli appassionati che ai consumatori occasionali, tutte le novità e gli sviluppi legati a queste particolari produzioni, e una serie di eventi che possano rappresentare sia occasioni di promozione del progetto, sia momenti di promozione dello stile dedicati ai consumatori e agli operatori del settore.

Il concorso internazionale IGA Beer Challenge è organizzato da Associazione FoodAround, My Personal Beer Corner e Cronache di Birra, con la partecipazione di Vini Buoni d’Italia, ed è realizzato in collaborazione con l’Atlante dei Birrifici Italiani, l’Associazione Piazza dei Mestieri, Beer Zone, Microbirrifici.org, Italy Beer Week, PuroMalto, i Ristoranti della Tavolozza, Val Vetri Digital Print e grazie al contributo di GAI Macchine Imbottigliatrici, SIMEI e Rastal.