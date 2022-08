Conseil des Jeunes Valdôtains: la session 2022 est ouverte

La cinquième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains s'est ouverte officiellement aujourd'hui, lundi 1er août 2022, à la présence de 23 jeunes apprentis Conseillers qui pendant une semaine siègeront dans la Salle de l'Assemblée législative régionale pour faire exercice de démocratie parlementaire.

Lors de la cérémonie - à laquelle ont participé le Président de la Région, les membres du Bureau du Conseil et les Chefs de groupe - le Président du Conseil de la Vallée a remis symboliquement les clés de l'Assemblée à la Présidente du CJV, Federica Foglia, laquelle dans son discours a rappelé: «Nous venons de pays différents, notre bagage culturel et notre formation sont différents les uns des autres: mon espoir, c'est que cet échange puisse enrichir les débats des prochains jours, mais surtout qu’il nous permettra de grandir en tant que personnes et en tant que citoyens.» La simulation de cette année est en effet enrichie de trois délégations étrangères venant des Parlements Jeunesse de Wallonie-Bruxelles, du Québec et du Maroc.

Les 23 jeunes qui représentent la Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation, sont appelés à travailler autour de deux projets de loi fictifs portant, l'un, sur les politiques pénales et, l'autre, sur la laïcité et confessionnalité. En endossant le rôle de Conseillers, d'Assesseurs, de Présidents de Commission et de Chefs de groupe, ils vont franchir les étapes législatives en travaillant en Commission où ils auront la possibilité d'analyser les textes proposés, les modifier et les débattre, pour ensuite les discuter en plénière avant d’exprimer leur opinion finale par le vote. Les Conseillers seront divisés en Groupes pour que les participants apprennent à travailler de commun accord, pour proposer des amendements ou poser des interpellations, et afin de rendre le tableau de l’instance parlementaire le plus complet possible.

Les jeunes valdôtains qui participent à cette quatrième édition sont: Fabrizio Bal, Sylvie Bonel, Giulia Calisti (Assesseure), Samuele Cavana, Francesca Colacioppo, Emanuele Di Maria, Michel Florio, Federica Foglia (Présidente de la simulation), Jacopo Jans (Chef du groupe Grand Paradis), Bin Lin (Président de Commission), Jacopo Mappelli, Nicolò Munier, Alessandro Paini (Assesseur), Francesco Palumbo (Président de Commission et Chef du groupe Mont Blanc), Sophie Planaz, Roberta Sapegno (Cheffe du groupe Mont Cervin), Francesco Stuffer (Chef du groupe Mont Rose), Margaux Truc (Secrétaire général).

Les représentants des trois délégations étrangères sont Thomas Ravanelli (Wallonie-Bruxelles), Nicolas Patenaude et Sallia Zhang (Québec), Achraf El Filali et Salma Nadir (Maroc).

Les journées de mardi 2 et mercredi 3 août seront consacrées aux réunions des deux Commissions: les travaux seront enrichis par les interventions en visioconférence de Adele Squillaci, experte en matière de droits des détenus, et de Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel français. Jeudi et vendredi les participants se réuniront en assemblée plénière pour la discussion finale et l'approbation des projets de loi. Vendredi 5 août, à 16h00, se tiendra la cérémonie de clôture avec la remise des attestations de participation à la simulation parlementaire ainsi que la présentation des travaux du Conseil des Jeunes Valdôtains au Bureau de la Présidence et aux Chefs de groupe de l'Assemblée régionale.

Les travaux en session plénière (lundi matin, jeudi après-midi et vendredi) seront diffusés en direct sur le site internet du Conseil de la Vallée ( www.consiglio.vda.it ), sur la chaîne YouTube du Conseil ( www.youtube.it/user/consvda ) ainsi que sur l'application ConsiglioValle.tv pour smart tv LG.

Vous trouvez les photos au lien suivant: https://drive.google.com/<wbr></wbr>drive/folders/<wbr></wbr>1fq8uCBwtCNtLh50upod8s_<wbr></wbr>DF4okdVrva?usp=sharing